自由廣場》我倒是希望央行再升息

◎ 魏世昌

閱讀貴報讀者投書「拜託央行不要再升息」一文，主要論點是消費者物價指數（CPI）在可控範圍，所以沒必要為了降低CPI而殃及GDP成長。筆者有不同於CPI、GDP討論角度的看法：房價。

台灣由於國內利率維持超低水準已經很長時間，大量的資金投注和投機購屋，讓飽受高房價所苦的人民，更加苦不堪言。房價所得比是用來衡量家庭購屋能力的全球性指標，國內外專家多認為以五至七倍家庭年所得，能買到三十坪的新屋，才是合理的房價水準。但審視全台房價所得比，從二○○二年的四‧四倍，一路上升到二○二○年的八‧六二倍；台北市房價所得比更從五‧八倍漲到十三‧九四倍。也就是說台北市家庭努力工作的平均年所得約一六○萬元，必須至少十四年不吃不喝，才能買到三十坪、每坪八十萬元的新屋！

請繼續往下閱讀...

央行副總裁陳南光之前投書就指出，利率與房價之間的關聯及因果關係，經過大量的實證研究，其實已經得到證實，寬鬆貨幣政策的確是房價上漲的主因之一，因此不能輕易斷定「低利率與房價無必然關連」。他指出，寬鬆貨幣政策是造成房價上漲主因之一，且會造成金融穩定受威脅、加劇財富分配不均等負面影響，央行應積極因應。

美國的現況，似可當作台灣不動產走勢的參考。根據美國網路地產公司Redfin統計，全美在今年六月已簽約買方有十四‧九％毀約，不斷上漲的房貸利率，已迫使一些買家取消購房計劃。

透過升息，除能抑制高漲的通膨壓力，也可望降低誘使投機客的炒房誘因，不僅有助於發揮選擇性信用管制措施功效，更有利於薪資族的財富累積，可謂一石多鳥，所以筆者希望也樂見央行再升息。

（作者為資訊業工程師，宜蘭縣民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法