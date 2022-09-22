自由廣場》對國民黨寬容 就是對我們自己殘忍

◎ 李昭賢

從大學讀政治系開始，有了觀察、探索台灣社會生態的習慣，尤其是政府機關、官方機構，甚至是大學院校或所謂的智庫等等，乃至台灣各縣市的人民。我認為普遍台灣人還是對國民黨太寬容了。身為南投市民，更是明顯的感受到，整個南投對國民黨的寬容，已經到了「縱容」的程度。相反地，台灣社會整體對民進黨，卻都是以高標準在審視。

這次的論文抄襲案，多數的媒體都在抨擊林智堅，台大與中華大學更是以最快速度審查並宣判其抄襲。而且非得到了民進黨候選人林智堅自行退選之後，媒體才放過他。然而只要回到國民黨候選人身上，相關抄襲案，媒體或大學院校卻多輕輕帶過。逢甲大學對於南投市長候選人許淑華的論文抄襲案，就是一個例子，逢甲還要拖至十月中旬之後才會公告結果。那麼久之後，時局變化，大家也都忘了。難怪許淑華會很老神在在的說，反正那是小事，不會影響她的選情，選民還是會把票投給她。甚至南投縣長林明溱還說出要讓蔡總統「輸到脫褲」，這種毫不尊重女性的言論，整個社會和南投批評聲量顯得微弱。如果換成是民進黨的官員這樣說，恐怕要連日連夜遭到媒體抨擊、公審，到了翻天覆地的程度。

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希望各位不要忘了，年底的九合一大選，是總統大選的前哨戰。如今美中台的局勢已經不同以往，習近平甚至下令解放軍要在二○二七年完成攻占台灣準備，如果我們繼續對親中、蠻橫的國民黨、國民黨人寬容、低標以對，那就是對我們自己殘忍！

（作者為中興大學國際政治學博士，南投縣民）

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