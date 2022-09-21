自由廣場》宣傳防震新知 此其時也

◎ 蔡田

最近地震頻傳，加上再過兩天就是九二一地震週年紀念日，有關正確的防震新知識格外受人關注，筆者剛剛完成社區防災士的訓練，建議政府應該打鐵趁熱，廣為宣傳防震知識。

筆者經過三天的研習訓練，並通過考試及格，取得社區防災士的資格，從此次的研習訓練中，發覺有許多防震防災知識跟過去有頗大的翻新，例如過去遇到地震時，專家都要民眾找尋「避震黃金三角」，但現在最新的防震知識則否定黃金三角的避震原則，取而代之的是「趴下、掩護、穩住」，簡稱「趴護住」（台語趴乎住的意思），換言之，遇到地震來襲時，不要再躲在三角地帶，而是要立即就地趴下，找掩護，護住頭部，可能還有許多民眾並不知「地震時開門往外跑、躲黃金三角是錯的」，政府應該要趁機廣為宣傳，讓民眾知曉正確的防震新知。

請繼續往下閱讀...

地震常常會引發火災，過去我們被訓練要用濕毛巾摀口鼻，以防被濃煙嗆傷，這次的講師也提醒這是錯誤的做法，因為濕毛巾既會阻隔濃煙，也會隔離空氣，而且為了將毛巾弄濕，反而耽誤逃生機會，作法根本錯誤，這些過去被視為正確，現在卻成不合時宜的防災知識，如果不是這次受訓研習，我也還傻傻的不知道要更新，民眾有知的權利，政府要廣為宣傳，讓最新的防災知識廣為流傳，以作為民眾應變防災地的背景知識。

受訓過程中，講師還運用口訣告訴學員說「防火往下逃，防震往上跑」，類似口訣在緊急時很實用，建議主管機關在宣傳時可以適當引用，以便利民眾記憶和使用。

日本近年來大量訓練社區防災士，目標在於廣為建立「韌性防災社區」，台灣也是屬於多地震帶的國家，呼籲政府也能廣傳推廣，採取補助企業和個人的方式，鼓勵民眾參加社區防災士的訓練。以筆者的親身經驗來說，訓練前後對防災有很大的不同，至少可以達成自救目的，甚至在避災之後還可以加入互助的行列。

根據國際研究數據顯示，超大型的災害發生後，自助、互助和國家救援的比率為七：二：一，由此可知，自助式最重要，也是災害中求生最關鍵的因素，呼籲政府廣為宣傳正確的防震防新知，並大力開設社區防災士訓練課程，讓更多民眾成為可以自助且互助的防災勇士，唯有如此才能降低民眾對地震頻傳的恐懼，也能讓更多民眾在災害中尋得一線生機。

（作者是國小退休教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法