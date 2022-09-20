自由廣場》由黃少將降調 談媒體與國軍的微小互信

◎ 廖念漢

日前媒體競相報導，陸軍八軍團副指揮官黃忠實少將因受退伍袍襗之邀，搭公務車從高雄旗山到台南一間情色小吃部參加慶生會，由於黃涉不當場所，卻使用公務車往返，行為惹議降調委員。

因此社會大眾多認為黃少將破壞軍譽咎由自取，然媒體所陳述的就代表事實嗎？相信大家都讀過「顏回偷吃米飯」的故事。當年孔子周遊列國兵荒馬亂，顏回要到了一些白米煮飯，孔子看到顏回掀鍋抓些白飯往嘴塞……結果有人立刻向孔子報告。

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孔子問：為什麼？顏回：剛才在掀鍋時不小心飛了些渣灰，我趕快把染到灰的飯挖起來吃掉。孔子非常感嘆地說：「一般人認為親眼所見才會相信，但今天我親眼看到的卻未必是全然的真相…」。

再印證月前引發軒然大波的前花防部參謀長韓毓平將軍的冤案，若非貴報率先披露及劉世芳委員等積極協助，讓蔡總統了解部分媒體的報導可能有所偏誤，否則堂堂少將怎可能去貪圖區區二千餘元，因而即刻給予特赦，否則韓將軍此刻正在吃牢飯，而多少將校為之心寒？再列舉國軍重大冤案如下：二○○五年陸軍八軍團張守中副營長經營地下錢莊案；二○○七年「西點軍校」參訪陸官性侵長榮女大生案；二○一三年洪仲丘案；二○一五年阿帕契貴婦團等案，都是媒體鋪天蓋地炒作，致國軍士氣跌落谷底只肥了嗜血名嘴。

這當中最冤的是八軍團案，送法辦的、降調的或被逼退的，共有六十五名將校受到株連。最令人哭笑不得的是涉案人張少校，其最後經司法判決無罪且平安退伍，但無辜者全都應驗了軍隊的魔咒—「苦幹實幹撤職查辦」，台灣的軍人真是悲哀！

另「貴婦團案」更是誇張！涉案人以內亂罪遭起訴，然桃園地檢署最後以十個理由全部判決無罪。但可悲的是從參謀總長嚴德發以降：十星卅七顆梅花都受到重懲，而最頂尖的飛官勞乃成下場最慘—離婚退伍。對國軍而言，媒體有時比敵人還可怕！

今黃少將的「合家歡」案，經媒體繪聲繪影炒作，國防部為了杜悠悠之口仍然按舊思維，光速將黃降調為委員，但試問這種解決方式對當事人公平嗎？對社會大眾有做到平衡與澄清嗎？筆者以客觀第三者身分，試將本案再做檢視。

持平而論，該案值得商榷再三：第一，黃使用公務車乃從台南準備回旗山參加會議，並非專程；第二，其住北部，對台南鄉下餐廳性質不瞭解，且為了給昔日袍澤情面（當排長時的士兵），其等妻友兒女都在場參加慶生；第三，黃約五分鐘致完謝意後就離開，沒有任一陪唱的「老嫗」在場。

最後誠懇建議邱部長，能以官校老校長許歷農的名言—「盛怒之下不做決定」，給黃少將一個榮退機會。

（作者是陸軍官校講師）

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