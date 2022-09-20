自由廣場》（北社評論）從美國對台政策的改變 思考台灣未來

◎ 潘威佑

從一九七九年一月台美斷交開始，台灣即長期遭中國文攻武嚇。經過四十餘年，台灣成功進階完成總統直選、政黨和平輪替等政治改造工程，台美關係也沒有因為斷交而影響彼此在國防、經濟等各方面的互動；同一期間，中國因改革開放大幅提升其經濟實力及國際地位，也開始對美國主導的世界秩序進行挑戰。

從台美斷交開始，美國國會即訂定「台灣關係法」規範之後的美國與台灣關係，為美國政府繼續維持美國人民與在台灣人民間之商業、文化及其他關係，以促進美國外交政策與外國、外國政府或是類似實體所進行或實施的各項方案或交往關係，同樣適用於臺灣人民。依此法規定，美國政府可以在必要的情況下武裝介入。這是開始台美中三方角力的主要關鍵法案，目的在嚇阻中國，不要突破第一島鏈。

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歷經數任總統至川普總統時代，因為中國勢力在全世界大肆擴張，尤其是南海的軍事部署，和將台海內海化的企圖，美國對台政策產生明確的變化，二○二○年六月共和黨參議員提出「台灣關係強化法案」「台灣防衛法案」、「防止台灣遭侵略法案」等，要求當台灣遭到武攻時，美國履行對台防衛的承諾。

美國參議院院外交委員會日前的「二○二二年台灣政策法案」，受到各界高度關注，此案是自一九七九年「台灣關係法」以來，美國對台政策「最全面的調整」。其中包括：一、美國對台政策經濟、軍事的強化；二、強化美台之間的國防夥伴關係；三、反制中國侵略和擴張影響力的行動；四、將台灣納入國際組織；五、強化美台之間的發展與經濟合作；六、支持美台的教育交流計畫；邀請台灣官員參加高階層的雙邊或多邊論壇，七、維持兩岸穩定的嚇阻措施。

台灣社會樂見台灣政策法的通過，更有商界大老捐出卅億幫助台灣培養國防實力，民間單位如黑熊學院也積極進行有關台海戰爭發生時如何自救、救人的培訓。但是台灣內部的親中勢力仍然繼續對台灣的團結與秩序製造分裂破壞，也在國際社會對台灣的能見度扯後腿。在美國不斷增加對台守備的法理依據的當下，中國對台灣的敵意和野心卻日益高漲，台灣人是否有警覺，守護自由台灣的安全，不受共產勢力的荼毒侵擾，實則現今第一課題！

（作者是台灣北社秘書長）

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