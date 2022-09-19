社論》不強化自衛，才是戰爭邀請函！

台美關係快速升溫，美國參院外委會九月十四日通過《台灣政策法》，將提供台灣六十五億美元軍事外援資金，並在軍備移轉上以「北約以外的重要盟友」（MNNA）同等方式對待台灣，堪稱自一九七九年來，美國對台政策「最全面的調整」。相對的，俄羅斯總統普廷與中國國家主席習近平則在烏茲別克舉行的「上海合作組織」高峰會上進行「普習會」，互相取暖。普廷重申支持中國的「一個中國」，更抨擊「美國及其附庸在台灣海峽的挑釁」；另外，普廷更宣稱理解中國對俄烏情勢的「疑問和擔憂」，並感謝中國在此事上秉持的「平衡立場」。由此看來，全球民主同盟對抗邪惡軸心的情勢更加清晰與激化。

這一對抗形勢基本上是專制獨裁政體意圖對外擴張，並且打著「固有領土」、「不可分割的一部分」的旗幟，正在對鄰近主權國家進行霸凌，所引發的反制；這類侵略本質上是一種戰爭行為，並非它們所包裝的「收復失土」、「祖國統一」，在國際法上根本站不住腳，缺乏正當性與合法性，更違背人類的文明價值。邪惡軸心的企圖一旦得逞，將形同把人類關進牢籠，造成重大浩劫。若說當前世界最大的威脅，則非俄羅斯與中國莫屬。這兩個共產帝國，其實都承繼自老舊的帝國，卻如感染殭屍病毒，正準備吞噬全世界。俄羅斯原是個古老帝國，在共產革命之後打造成一個蘇維埃大帝國，並強力控制著東歐附庸國，與美國在冷戰時期形成兩極對立的局勢。而今昔日光輝不再，蘇聯裂解後，俄羅斯版圖與國力大不如前，再經烏俄戰爭的折損，已淪為一個區域性而不再是全球性的強權，丟掉了帝國的冠冕。而中國則自十八世紀中葉的鴉片戰爭到中日戰爭終結，可謂歷經百年國恥。但中共接收的中國，早已不是孫文所形容的「次殖民地」，反倒是歷經四十年借用資本主義方式的發展，帶來快速成長，已躍居全球第二大經濟體。然而，這是指整體經濟規模，若分散於其十四億人口，其平均國民所得遠遠不如台灣，更遑論歐、美、日先進經濟體。亦即這兩個同樣沉醉於偉大帝國與民族復興幻夢的大國，雖然國力未及超強格局，卻懷抱著征服世界的大夢；於是明明今天的西方國家已非殖民帝國，大都已轉形為民主與自由市場體制，但俄中兩國領導階層卻極力喚起塵封的歷史恥辱，恣意挑起仇恨，讓全球化的世局逆轉為體制與價值的對抗，升高了地緣政治與經濟衝突的危機。

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二次大戰後，由於科技進步，交通便捷，網路連結無遠弗屆，全球化形成一種常態，尤其產業供應鏈分散於各國的「外包」成為最有效率的分工形態。但是，貿易戰火興起，地緣政治衝突風險升高，為確保供應鏈安全，已鼓起一股「在地生產」的風潮。而俄羅斯悍然入侵烏克蘭，與中國對台「圍島軍演」及在周邊地區的挑釁，更使全球產業出現斷鏈危機，甚而影響人類生存的安全、制度、價值，不僅逆轉了全球化，亦可能是文明的倒退。所以，正值俄中企圖勾連，打造邪惡軸心之際，強化民主國家的結盟，乃是維護人類安全與文明的必要之舉。由此角度來論，美參議院外委會通過《台灣政策法》，雖仍待完成後續立法程序，但其對於民主國家的生存與發展，尤其具有不可抹滅的意義。遺憾的是，受到全球多數民主國家珍視的台灣，內部仍然存在「親中」、「懼中」、「舔中」等奇談怪論，甚至將《台灣政策法》的制定視為對中共的一份戰爭邀請函，任何台灣為因應中共軍事威脅所進行的自我防衛強化，皆被抹黑為對中共的挑釁。如此的投降主義心態不除，自由世界恐怕會對幫助台灣自衛漸失耐心與信心。

烏俄戰爭形勢正在逆轉，曾經擁有世界第二強大軍力的俄羅斯的入侵行徑已經受到重挫。烏克蘭收復失土進展神速，俄軍潰不成軍，足證決定戰爭勝負的關鍵，並不僅在武器的質量，更重要的是正當性是否具足；而中國企圖併吞台灣，其所謂台灣自古是中國的一部分，或是將舊金山和約未規定日本放棄的台灣主權歸屬，硬要說成必須歸還中國，甚至台灣多數住民與中國漢人相同血脈的血緣說，都不是現代國家主權的重要依據，當然也不能否定台灣是一個獨立國家的事實。更重要的是，如今中國愈趨數位極權，民主、自由這些台灣已視為空氣一樣自然的價值，若再倒退回比過去威權更黑暗的時代，試問即便是過慣民主生活的「統派人士」能夠接受嗎？俄羅斯侵略烏克蘭已是一項血淋淋的事實；比普廷的意志更強悍的習近平，對於「武統台灣」更是勢在必行。因此，台灣再不趕快強化防衛力量，那才是對習近平的戰爭邀請函。

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