自由廣場》台灣何時開始叫「東番」

◎ 呂自揚

台灣歷史最早明確稱呼的島名，很多人都會說是一六○三年陳第著〈東番記〉的「東番」。之前雖有琉球、小琉球之說，總覺不夠真實。

台灣何時開始叫東番？這是台灣名稱由來與演變的大歷史。

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二○一七年翁佳音黃驗合著《解碼台灣史》，在〈台灣島中文名稱的來源與演變〉的圖表第三條寫說：

「東番，1573，曹學佺《倭患始末》：潮賊林道乾勾倭突犯漳泉海洋，竄據澎湖，尋投東番。」意思是曹學佺著《倭患始末》，在萬曆元年（一五七三）最早稱台灣叫「東番」。這是誤解。

筆者在二○一四年八月《高雄文獻》發表〈流寇林道乾與打狗－根據《明實錄》，析論流寇林道乾遁入臺和到打鼓山之說的由來與無稽〉，根據明代當時的官方檔案《明實錄》、福建總兵俞大猷《正氣堂全集》和福建巡撫劉堯誨《蒼梧總督軍門志》三大第一手史料，分別記載海盜林道乾在萬曆元年一五七三年「奔投外國」、「逃去西南番柬埔寨」、「徑投夷寨」，確證林道乾是逃去東南亞的柬埔寨，不是清初《台灣府志》等所說嘉靖四十二年，海寇林道乾被提督俞大猷追征遁入台或逃到打鼓山。

《明神宗實錄》記載萬曆二年六月：「其逋賊林鳳鳴擁其黨萬人東走，福建總兵胡守仁追逐之，因招漁民劉以道諭東番合勦，遠遯。」十月：「福建海賊林鳳自澎湖逃往海洋，竄據澎湖，尋投東番」

我在文章最後寫說：「另外很值得一提的是，由《明神宗實錄》記載可知，明朝官方在明神宗萬曆二年西元一五七四年時，已有稱臺灣為「東番」，和稱嘉義布袋附近之地名叫「魍港」的記載，比一六○三年，陳第隨明將沈有容征討倭寇，來臺（東番）到大員（臺南），回去後寫第一篇報導臺灣原住民之民情風俗文章〈東番記〉的年代，更早了三十年。」明確指出歷史上最早記載台灣島名叫「東番」的，是一五七四年的《明實錄》，不是一六○三年的〈東番記〉。

曹學佺萬曆二年出生，長大根據傳聞寫說「萬曆元年潮賊林道乾勾倭突犯漳泉海洋，竄據澎湖，尋投東番」，與史實不符外，被那個總兵追，逃到東番何處都不知道，明顯是訛傳。而且，《倭患始末》也不是寫於曹學佺還未出生的一五七三年。

（作者為作家，著有《詩寫台灣》）

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