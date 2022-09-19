自由廣場》新台幣匯率的逆風操作、動態穩定

◎ 何棟欽

自二○○○年以來，新台幣對美元匯率除了在二○一一年四月十一日至八月一日短暫期間維持在廿八元價位外，睽違十一年後，二○二○年十月六日又升值再次來到廿八元，央行總裁楊金龍，二○二○年十月十五日回答立委質詢廿八元是否是常態時回答：「短期看來是如此，短期大約是半年至一年」。但他也補充，匯率非常難以預測，這裡說的「短期」也很可能會不準確，中長期更是難以預料。

檢視過去資料，楊總裁所言確實是如此。實際上，新台幣匯率處於廿八元價位期間不是半年也不是一年，而是長達一年半時間，這期間更有幾個月時間升至廿七元價位，直到二○二二年四月十四日才又貶至廿九‧○○四，此後一路貶至目前的三十一，有報載三十一元將是新常態。

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央行進場調節維持匯市秩序及穩定，主要是基於「柳樹理論」、「逆風操作」等原則。央行研究指出，長期以來，新台幣匯率具反通膨、反景氣循環的特性，也就是說，當國內物價上漲時，新台幣呈升值走勢，在景氣衰退時，新台幣則呈貶值走勢。此特性有助避免國內物價出現高通膨或通縮的現象，以及經濟產生過熱或過冷的情形，因此央行採行管理浮動匯率制度，維持新台幣匯率動態穩定有其必要性。

不過從一九八三年以來的長期資料來看，新台幣匯率都是一路升或一路貶的趨勢，並沒有穩定在某一價位的現象，所以也就沒有所謂的常態不常態的價位，更看不出來央行有阻升不阻貶的痕跡。要阻也阻不了，因為新台幣匯率確實是動態波動的，倒是短期的波動印證了央行的柳樹理論與逆風操作調節措施。近三十年來日圓比起新台幣匯率是相對穩定，表示日圓升貶幅很小。而且美元利率上升時，新台幣匯率通常是貶值的。

回顧歷史，新台幣匯率在二○一九年九月十八日剛好是三十一元，所以目前是近三年的新低。由於美國聯準會升息太遲又太猛，致美元強勢暴漲，小道消息估計新台幣匯率三十三，坐等三十五元，但如前所述匯率無法預測，只是新台幣已淪為融資性貨幣。其實今年一月以來，新台幣匯率已一路貶了，四月時投資銀行高盛就曾斷言，日圓及歐元等傳統的融資用貨幣，已被用到極限時，新台幣是極具吸引力的融資貨幣，此一論調現在看來更貼切。

（作者為前台大財金系教師）

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