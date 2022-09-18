自由廣場》三件事 笑看管爺討拍廢文

◎ 賴彥丞

管爺就是管爺，既使將卸任校長，心態還是那麼「爺們」！

管中閔在台大學生交流板社群透露自己身為校長「站傅鐘十分鐘沒幾個學生搭理」，還要同學以後看到他要揮揮手，想發文討拍。結果底下的留言充滿了學生抱怨校內各種的亂象與問題，這種另類打臉狠狠地反襯管爺任內治校之差勁。

請繼續往下閱讀...

管爺的怨天尤人，儼然還活在家父長制的威權封建年代，彷彿自己身為掌權的「大人」，學生就得對這位一校之長畢恭畢敬。這心態是何等傲慢。民主時代，就算是總統、閣揆或縣市長，也不會動輒要求老百姓見到自己就必須揮手招呼與致意。

平心而論，校長如果沒被學生「認識」，有時是因為校長與學生的隔閡很大，不少大學生即便四年畢業離校之際也不知校長是誰；或者是校長太「顧人怨」，其不當或威權的治校惹得學生反感，見此人就嗤之以鼻而裝作沒看見。管爺何不反躬自省：如果自己治校深得人心、處處為學生著想，怎會落得如今幾無同學招呼的落魄窘境呢？

且讓筆者羅列管爺任內到底對學生有多麼霸道：管爺一上台，當年台大學生自治選舉竟隨即遭到校方刁難而拒給學生名冊；當立法院今年五月要修《大學法》以促進學生的公共參與時，管爺就跳出來汙衊說這樣會「干擾」高教；開學典禮時，校方刻意等到主持人宣布活動結束、來賓全部離場後才讓學生會、研究生協會會長上台致詞，對學生自治組織極不尊重。試問這樣的管爺到底有何立場去要求學生對他要「尊重」？會被同學「選擇性忽視」也只是剛好而已！

筆者身為學生，必須告訴管爺：當校長沒那麼偉大和尊貴，如果您真的如此在意，不妨學老蔣在校內立個自己的爺們銅像，或乾脆在臉頰刻上斗大「校長」二字，保證台大學生對您「過目不忘」！

（作者為陽明交通大學碩士生，台中市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法