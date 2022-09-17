自由廣場》從密蘇里大學看台大的論文抄襲審定

◎ 陳進崑

最近因為選舉，有好幾個候選人的碩士或博士論文被檢舉涉及抄襲，這不僅是學術問題，更是政治問題。至今，只有林智堅的碩士論文案走完學校的審定程序。台大社科院在廿三天就完成調查報告，並公布結果；另外，中華大學也在一個半月公布審議結果，兩所大學皆認定林智堅抄襲、違反學術倫理，建議撤銷林智堅碩士學位。

然而，不像中山大學兩年前的一錘定音，台大的審定引起了多方關於調查委員召集人不適當、不符合程序正義、不客觀、不公正、政治審定等等的質疑，以及之後不同立場人士、政黨和媒體的操弄與攻防。為了今後類似案件的處理，以下是個人的一點淺見。

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筆者在美國教書時，曾經參與審定一個碩士畢業生上告她的指導教授抄襲剽竊案。學校的科研責任委員會 (Campus Research Responsibility Committee) 是在每年開始時，由各個學院推派一名代表組成。審定抄襲剽竊，不是評定論文品質的好壞，所以不需要委員都有相關的專業，委員會主席在第一次開會時由委員票選。

台灣現時的規定，是先由被檢舉人所屬院級單位指定審定委員會召集人，再由召集人聘任相關領域學者組成委員會。這樣的設計，審定委員會召集人一人掌有生殺大權，容易因人設事，像台大審定林智堅碩士論文案，公正客觀性被嚴重挑戰。

根據內政部的統計，全國畢業碩士至一一○年總數為一百二十一萬六千四百二十四人。這麼多的碩士論文，品質如何？對國家社會貢獻有多少？指導教授全盡了心力？答案可能不是很滿意。碩士論文只是訓練做研究的一個起步，學生都還在學習中，能產出驚天動地的論文非常難得。若不是鬼混，而是已經盡了心力，也有一些自己的想法、做法和結果，其他的瑕疵，就當做是缺點待改進，不需要大張旗鼓去追殺。

是的，學術是崇高的，但是學術會被人性汙染扭曲，有時是故意，也可能是被迫。審定制度是人定的，要求客觀公正而已，不能叫人啞巴吃黃蓮平白受害，即使日後冤情洗清，傷害也已造成！

（作者為美國密蘇里大學機械與航空工程系特聘講座教授退休）

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