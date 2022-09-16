自由廣場》教師的熱忱就三萬元？

◎ 秦靖

新北市一名國小學童因為上學時沒有量體溫、「多次」未交數學考卷以及故意學老師說話，被老師處罰在下課時間抄課文。又因為學生主動提議以「分批」走樓梯十趟取代罰寫課文，依「教師輔導與管教學生辦法」注意事項中，「上下樓梯」是「禁止的處罰方式」，經學生提起國家賠償請求，判決學校應負國賠三萬元的責任。

教師的熱忱豈止三萬元！當父母心疼孩子走樓梯十趟時，是否看見孩子本身的偏差行為已造成老師班級經營的困擾？當家長認為已向學校或老師告知孩子身體先天有問題時，是否思考過「分批」走樓梯十趟的方式真的是學生體能無法負荷？還是過於溺愛的家長造成溫室裡的花朵所致？

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如果孩子的身體是先天性的肢體缺陷，筆者認為這位老師在第一時間沒有針對孩子「分批」走樓梯十趟的提議做出正確的判斷。但是，如果孩子的身體先天有問題，只是因為家長「主觀」擔憂孩子體能不佳的主張，就要學校或老師不能予以身體的勞動，動輒得咎的結果只是讓教學現場的老師人人自危，索性不理、不管。

追求正向輔導的管教校園，追求性平沒有騷擾的校園，這是公平社會的進步指標。但若一旦矯枉過正，嚴苛定義體罰、性平的界線，不能適度責罰、罰抄，或是師生間進行幽默的互動時就被有心人士援引違背法條，恫嚇將有觸法之虞。你還相信這樣的校園存在濃烈的師生情誼嗎？你還相信老師的熱忱不會被澆熄嗎？

對了！這學期開始，高中生不用早起參加早自習，八點十分到校就可以了；國中小學生在第一節前的早自習時間規定不能考試，若真要寫考卷，只能說是主動地練習考卷。

高中生睡不飽的原因是因為早自習嗎？「考試」在台灣社會成了隱晦的名詞，你我噤聲不語，明星高中、頂大的光環就會消失嗎？你我會變得不在乎升學主義了嗎？校園裡該管的不管，不該管的嚴苛管，老師們樂得輕鬆、明哲保身最重要，不要跟自己的薪水過不去，這是教育之福嗎？

（作者為教育工作者，台南市民）

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