自由廣場》香港人看二十大：反右運動2.0

◎ 李廣智

北戴河會議後，李克強南下深圳祭拜鄧小平，彷彿是向肯定華國鋒歷史地位的習近平下戰書、打擂台。而官媒央視卻先行報導李克強之行程，之後再報導習近平之行程。事件當然引起外界之猜測，「習下李上」之流言四起。近日，中共黨校教授蔡霞的一篇長文《習近平的弱點 - 狂妄與偏執如何威脅中國的未來》刊登於美國《外交事務》雜誌網頁之首頁。文中指出，習近平很大機會「二十大」成功連任，筆者十分認同，以下就為各位讀者解釋其原因。

當年華國鋒被鄧小平鬥垮，最重要的原因在於華國鋒不諳軍事，而且於國共內戰中並無豐功偉業，即使當時他身兼國家主席與中央軍委主席，其威望遠遠不及曾經參與內戰、擔任第二野戰軍政治委員的鄧小平。因此，華國鋒遇到軍事問題時，往往要請教時任中央警衛局局長的汪東興。鄧小平只要解除汪東興的兵權，就等於架空了華國鋒的中央軍委主席，故此，當年第十一屆三中全會結束，就等於宣佈華國鋒的下台。

請繼續往下閱讀...

習近平比李克強，強在於其父習仲勳於中共黨內是一位有功績與威望的人，誠如蔡教授於文中所言，習近平能在耿彪身邊擔任秘書一職，究其原因乃因為耿彪曾在習仲勳手下工作，因此習近平於軍中之威望是由父親所賜。李克強既無威望，又無兵權，更缺乏軍事人脈，如何能與習近平爭權奪位？

更重要是，文中引用一些黨內知情人士消息，「二○一四年前後，習近平的手下登門拜訪一名公開批評過習近平的高官，威脅他說，如果不停止就要對他進行腐敗調查，於是對方閉嘴了。」由此可見，習近平有足夠的權力控制中國國內之反對言論。

但如何解釋「二十大」前夕，反習言論會如雨後春筍？筆者認為，當年毛澤東於國內大搞「大鳴大放」，將右派分子引蛇出洞，然後將其一網打盡。今天習近平以李克強為餌，引誘反對言論出擊而不作反駁，目的就是為了於「二十大」一網成擒。

（作者為整理師，原籍香港）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法