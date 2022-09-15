自由廣場》「自願式實名制」值得討論

◎ 胡文琦

媒體報導，台北市長參選人黃珊珊日前拋出「自願式實名制」公共政策討論平台，引發社會輿論「限制網路言論」的質疑，國家通訊傳播委員會（NCC）副主委翁柏宗表示，NCC把「言論自由放在首位」，不清楚候選人的政策與作法，無法評論。翁柏宗強調，南韓曾提出網路實名制的作法，在實施多年後，於二○一二年遭裁定違憲。NCC的政策推行和法規研析一向也都是把言論自由放在第一位，網路實名制是否會導致無法暢所欲言，「這是一項公共議題」，需要廣泛討論。

NCC前不久才撤案回收的「數位中介法」，當時社會各界最大的疑慮就是「言論自由」的可能遭管制與噤聲。坦白說，果若以黃珊珊的邏輯而言，既謂是「自願式的實名制」，亦即不會強迫每個人都必須實名，而站在「敢實名」的立場，即代表發言者願意對自己所發表的言論負責或辯駁，這自是開大門走大路的漢子表現，當然值得肯定，而也就因為需要接受網路上的「酸民」或是「不同意見、不是同溫層」的挑戰，發言者自是必須有更為堅實的證據或是理論基礎才能面對挑戰，這確是優點無誤。

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換言之，「敢實名制」的意見領袖們，他、她們所具有的「公信力」某個程度當然就可「加權不少」。而對於不願「實名制」的人，「發言份量」或是「權威程度」當然也就會受到一定程度的框架，這自是「匿名者」所應承擔的「必要之惡」。準此，站在堅持「言論自由」與遏制「假新聞與認知作戰」的理想下，黃珊珊的「自願式實名制」，確實值得NCC研析並提出折衷版才是。

（作者為前中國國民黨發言人）

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