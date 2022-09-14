自由廣場》物價飛漲 百姓心痛

◎ 吳一忠

國內物價狂飆，幾乎所有食材都漲，為了維持色身運作，不得不忍痛下手。面對「漲聲響起」，「儉腸捏肚」已擋不住狂飆的物價；縮衣節食，無法減少生活開銷，庶民苦不堪言。

事實上，從今年起，民生物資該漲的都漲了，舉凡連鎖餐飲、小吃、食用油、麵粉、長照、保母費、電氣用品、客運票價、掛號費都上漲，等著掠食民眾的荷包。老闆說原物料調漲，不能做虧本生意，只好跟著水漲船高；漲價風方興未艾，台南小吃鹹粥漲到一碗二百六十元，讓人瞠目結舌。

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物價到底有沒有浮動，問庶民最清楚。有個謎語「上不動下動，上動下就痛」，答案是釣魚。將它引申為漲價，可說是非常恰當。

物價不動，百姓輕鬆；物價一漲，百姓心痛。眼見物價「回不去了」，低下階層只能以僅有的預算，盡量挑選特價品購買，無法開源只能節流，別無他法。

政府宣布基本薪支調漲，原是造福利民的德政，卻被「通膨」吃掉了，這不是冷冰冰的數字，而是熱騰騰的真實照寫。物價和薪水成反比，就像翹翹板原理，一邊高來一邊低，不論是有關單位錯估形勢或後知後覺，在廠商堅守「絕不降價」的原則下，物價更「回不去了」。

政府標標榜自己是「實事內閣」和「財經內閣」，不該放任各行各業漲價，卻束手無策。個人認為，在民生政策上，應制定合理的漲價制度，讓過程透明化，以減少民眾疑慮化解民怨。在物價方面，積極訪查市價，深入了解民瘼，防止廠商囤積哄抬，採取各項穩定措施，才是真正「苦民所苦」。

（作者是榮民、南華大學宗教研究所碩士）

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