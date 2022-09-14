自由廣場》只在原地踏步的台鐵

◎ 郭振鶴

交通部長王國材中秋連續假期到台鐵了解彰化路段號誌故障修復情形，指示台鐵要做好平日的維修養護，並有備援系統，但兩天內兩度修復後又出現異常，是台鐵歷來號誌故障修最久的一次。台鐵的改革已爭辯許久，從商場競爭來看，台鐵究竟是規則制定者還是跟隨者？是像維修工程師一樣，是花了很多功夫維持現狀，還是像建築師一樣去設計未來？

這個問題，許多經理人都答不上來，究其原因，不是因為台鐵懶惰（事實上工作的比以前更賣力），而是因為他們很少將時間，花在未來的課題上，只是在幫組織維持現狀。

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筆者認為，以此次事件來說，從管理角度來看，台鐵應把維修單位合併垂直整合，增強台鐵營運效益，以下是個人幾點建議：

一、台鐵單位太多，站數也多，分工又太細，設法把維修技術上不同的作業單位，結合在一起合併運作，會讓台鐵更有效率，降低處理成本。

二、台鐵內部控制與協調：維修技術上單位整合後，對於時程安排、協調作業、應付緊急狀況的成本皆可望降低，整合的單位因為彼此靠近，有助協調與控制。

三、營運銷售穩定關係：讓台鐵營運和銷售關係穩定，台鐵各部門各站也許就能發展出更有效率、更專業的程序來因應彼此，誤點就會減少許多。而穩定的關係也讓相關單位得以調整營運，以適應市場需求。

四、「垂直整合」能確保公司在緊急階段，仍能取得各部門、各站互相支援，削減不確定性的作法，尤其重要。而垂直整合也可增強公司差異化能力，並與其他競爭公司如高鐵國光客運有所區隔，公司既能掌控經營，提供的附加價值也會更多。

五、防範競爭對手的封鎖。在競爭策略上，應設法防止對手因整合而壟斷市場，像是高鐵和國光客運合作，可能綁住許多客源。因為競爭對手客戶的「移動障礙」提高，對台鐵反而更有利。

（作者是東吳大學兼任教授）

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