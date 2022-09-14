自由廣場》態度決定出路

◎ 李政達

筆者所服務的私立科大於九月五日開學，在大專院校中算是蠻早的。今年擔任大一新生導師，班級連繫脈絡早在暑假中，去電鼓勵來校就讀時就已建立，但開學伊始仍是一陣兵荒馬亂，學生透過群組幾乎什麼問題都問。諸如選課、請假、社團…任何芝麻蒜皮小事都來問。

開學後，筆者找到適當機會宣導，上了大學該養成自動自發的精神，遭遇困難時該如何謀求解決之道。例如冷氣不涼，直接找到宿舍服務台最快，不必再透過家長、導師繞了一大圈仍回到原處，問題早晚會得到處理，只不過簡單的問題複雜化，可能得拖更久。什麼事該找什麼單位，經由大腦思考一下，流程走過一遍以後就駕輕就熟，再艱難的事也可迎刃而解。

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今年無論大學或技職體系缺額都超過萬人，英語系缺額數更占所有學群之冠。事實上，個人認為不只外語學群，在少子化日趨嚴重的此時，太多科系面臨同質性太高、畢業生就業受限，新生報到率銳減。學生想要在眾多競爭者中脫穎而出，多元發展、建立國際觀，最重要的是，不能僅把外語當成唯一專長。在大學四年中無論加入社團，企業實習，或跨領域學習務必培養自己的第二、三專長。因此觸角往外延伸，參與各項活動汲取新知，有其必要。

「踏查台南」是通識教育中心針對新生所辦理的活動，希望初來乍到的學子藉著親自走訪，認識這座開台古都，進而深植文化保存與在地關懷觀念，然而學生的反應卻異常冷漠，一開始筆者所帶的這班僅卅多人的應英系學生，竟然無人有參加意願。

做為五條港在地囡子的筆者，將自幼穿街走巷所發現的驚喜，聽耆老講述過往的傳奇典籍與同學們分享，並答應引領大家跟著導師的腳步尋幽訪勝，同時結合學生的外語能力，將這塊土地的美好介紹給來此一遊的國外友人。參賽動機一旦被激發，終於得到同學們熱烈的回應。

至此，筆者相信，新新人類並非缺乏熱情，而是需要有人善意引導。當然自我封閉的心態必須完全捨棄。不動起來，不走出去，不能發現契機，否則將永遠喪失競爭力！

（作者是科技大學講師）

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