自由廣場》（林保華專欄）農村包圍城市 流氓包圍文明

十月一日是中共的七十三週年國慶，十月十六日將召開中共廿大決定未來走向。這裡先談國慶。

依照中共史觀，毛澤東的功勞就是率領黨徒建立一個新中國。這還是對馬列主義的創造性發展，因為不是走蘇俄城市武裝起義的道路，而是美其名「農村包圍城市」。他也以此與蘇聯爭奪國際共運領導權。其實蘇聯也不是純粹馬克思主義的城市起義，它是資本主義國家中保留最多封建農奴制度的國家，因此建立工農代表會議「蘇維埃」。資本主義的自我修正能力，馬克思預言的無產階級革命沒有一個國家成功，當今共產國家都帶有不同的農民革命性質。

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城市集中了當代社會代表最新生產力的專業人士、資本家、中產階級、工人階級，毛澤東的農村包圍城市就是以落後的生產關係包圍、摧毀先進生產力及其代表的意識形態、上層建築與現代文明，相當於古代的蠻族入侵。充當農民革命先鋒的就是他們中的流氓無產者，他們是「舊社會最下層中消極的、腐化的部分」（《共產黨宣言》），但是因為他們好勇鬥狠，不擇手段，沒有道德底線而最為毛澤東讚賞而成為「革命中堅」。這也是毛澤東革命取勝與建國後人禍連連、導致八千萬人不正常死亡的原因；也是號稱改革開放而堅持一黨專政導致貪污腐化及殘酷鎮壓乃至進行種族滅絕的原因。

文革是中國流氓之間與國際流氓（蘇聯）內鬥的總爆發，蘇聯因為珍寶島事件要痛毆中共而知會美國，美國卻聯合流氓性強的中國去對付流氓性較弱的蘇聯，遂有一九七二年的尼克森總統訪問中國。毛澤東恩將仇報，第二年在接見非洲國家總統時提出「三個世界」理論，將美蘇兩個超級大國列為第一世界，歐日加澳的發達國家是第二世界，亞洲非洲拉丁美洲落後國家則是第三世界，中國自命為第三世界領袖。

一九四九年共產中國成立時，外交活動限於共產國家與亞洲，一九六○年代擴及非洲。在中美合作後，毛澤東的第三世界第一次把美國後院的拉丁美洲納入滲透對象。中共自詡這是把「農村包圍城市」推廣到全球，也就是組織世界落後國家包圍先進國家。中共公然收買政要，鼓動反美，北韓、伊朗、緬甸、古巴、塔利班等就是其中流氓國家的佼佼者。中共利用金錢滲透聯合國，掌控聯合國屬下組織，美國卻懵然無知。即使在紐約抓到香港首任特首董建華愛將何志平行賄非洲國家政要，也沒有認真處置。

這是一場君子與流氓、文明與邪惡的戰鬥，中國要把流氓「全球化」，香港已經淪陷，台灣天天被包圍；如果沒有中國支持，普廷不敢入侵烏克蘭。西方國家如果還猶豫不決，沉迷在對話與競爭，那麼西方國家遲早也要淪為西藏、新疆、香港，接受屠刀下的再教育，徹底葬送地球的現代文明。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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