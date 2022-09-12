自由廣場》私校退場改善期，改善可期？

◎ 李智遠

九月六日起教育部私立高級中等以上學校退場審議會，接連公布，符合私立高級中等以上學校退場條例認定之專案輔導學校。其公布結果，該等專案輔導學校分為有、無改善期間，和春科技大學一年後停辦、解散，不給再予改善期間；其他受認定專案輔導學校，僅台灣首府大學改善期為兩年，其餘皆為一年。其中，高苑科大雖僅有一年改善期，但新董事會表明一年內引入資金兩億元，改善目前財務問題。

相對者，台灣首府大學雖具有兩年改善期間，但該校在附屬機構經營現況不佳及轉投資損失下，董事會已經表明無法增加任何資金，支持學校運作所需。換言之，台灣首府大學空得改善期，但校務基金用罄後無法維持正常運作。改善期與改善能力分離現象，恰出現在首府大學個案上。

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雖依照教育部制訂「預警學校與專案輔導學校認定輔導及監督辦法」第十一條，學校主動申請停止全部招生，報學校主管機關核定，於停止全部招生之當學年度結束時停辦，能縮短兩年改善期。但受專案輔學校之未來，又回到經營不佳的董事會手上，可謂怪圈現象。

此種退場處境矛盾，起因於退場條例第十三條改善期制度，係依照受專案輔導學校時間點為區別。即私校退場例施行前，已列入專案輔導之學校改善期間不得逾一年；實施後，認定為專案輔導學校於公告之日起算二年內改善。私校退場條例立法階段，若將改善期用語一致為「不得逾」兩年及一年，今日現象即可避免。

事實上，私校退場條例實施不到一年，私校甩尾退場不時有聞。僵硬的改善期，只是讓無心經營者撐時間、撈剩餘資源，卻使師生在毫無改善可期中，度過煎熬兩年。從而，教育部應積極提出修法建議，視個案學校給予不同改善期，而非將改善期二分法，以貫徹退場程中保障師生權益之目的。

（作者為私立大學教師）

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