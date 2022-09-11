自由廣場》中英「黃金時代」翻頁

◎ 雷顯威

對英國史上第三位女首相的特拉斯(Liz Truss)而言，能否媲美重現當年「鐵娘子」柴契爾的政績，端視她是否不負重望，帶領英國突破現有內憂外患的困境而定；不過對台灣而言，特拉斯的執政，無疑將為前首相卡麥隆(David Cameron)曾揭櫫的中英「黃金時代」劃上休止符，殆無疑問。這也是我國改善台英關係的新契機。

特拉斯於二○二一年獲當時首相強生任命外長之後，無論在施政備詢或重要受訪談話，明確將中國視為英國安全的潛在威脅，因而英國在歐洲，乃至在印太地區，都亦步亦趨配合美國「抗中」的戰略佈局。因此她繼強生之後，接任新首相，持續「抗中」立場，不言可喻。

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英國前首相卡麥隆，於二○一四年提出「北方經濟引擎」(Northern Powerhouse)計劃，借助中國外力支持，翻轉改變英格蘭北部地區發展，形成與南部等量齊觀的經濟區。隨後於二○一五年，中英雙方簽署高達四百億英鎊（約一兆四千三百億台幣）的多項合作協議，當時兩國喻為開啟中英關係的「黃金年代」。如今物換星移，在全球「抗中」主軸下，特拉斯新人新政，翻頁中英「黃金年代」，外界自無懸念。

不過特拉斯執政能否開創新局，端視她提出的減稅、小政府的施政理念，能否帶領英國脫離高通膨、經濟衰退的危機；其次，新執政團隊在考量國安優於經濟發展下，擺脫對中國的影響依賴，此舉固然對台英互動是新的開始，台灣能否運用現有條件，強化台英互補關係，累積兩國「合則兩利」籌碼，是我方責無旁貸的要務。

否則，以中國的經濟實力，若特拉斯執政失利，勢必會迅速反制重返，屆時以國際的現實而言，英國其他政客重新選擇親中，並非難事。（作者為資深媒體人）

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