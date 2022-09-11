自由廣場》民進黨支持者該做的事

◎ 魯伯非

二〇二二地方選舉因為林智堅論文事件，民進黨陷入苦戰。但是只要台北市長候選人陳時中能夠勝選，民進黨就算是贏了這場選舉。如何幫陳時中，是現在到年底民進黨支持者的重要課題。

所有成功及有效的策略最主要是化繁為簡，然後專注執行策略到百分之百。現在民進黨的支持者只要專注做下面兩件事，陳時中勝選的機會就會非常大！

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首先對於戶籍在台北，同樣是綠營支持者的親友，一定要勸說他們不要投給黃珊珊，要集中選票投給陳時中！黃珊珊如果當選，一定會變成柯文哲和民眾黨勢力在台北市政府的延續。而且黃珊珊已經做了三年的副市長，除了很會陪里長聊天外，實在看不出她能改變柯Ｐ執政無能的現狀。

對於戶籍在台北市，不太可能投陳時中的藍營和中間選民親友，必須勸說他們投給黃珊珊！因為黃珊珊就算不行，但一定比看到支持者阿嬤昏倒，一副嚇到手足無措的蔣萬安好！蔣萬安就像是費鴻泰這一票老藍男的傀儡，完全看不到自主的領導力和執行力！除了陪台北市的婆婆媽媽跳舞，唯一有生氣的時候，就是照著小編的稿子，對陳時中抹黑謾罵打嘴炮，怎可能帶領台北市積極發展和處理危機！

民進黨支持者只要堅持執行這兩個策略，陳時中就有希望贏得台北市，同時帶動民進黨各地選將的氣勢！

（作者為作家，著有《你一直被呼攏的事》）

那位瞧不起文科的···

◎ 王玉美

國民黨徵召的桃園市長參選人張善政，經常把自己的理科背景掛在嘴邊引為自豪，甚至還曾經說出「文科總統只會參加遊行，理科總統才會解決問題」以及「反核就像義和團拜菩薩，自己只講技術不講信仰」這樣的話，來暗諷文科出身的蔡英文總統及反對核電的民進黨政府。

然而，在二○一九年強調自己只講技術不講信仰的張善政，除了在不久之後要求蔡英文總統面對關公及媽祖神像發誓之外，竟然又在日前說出「自己就像土地公，要來斬妖除魔」之類的神鬼話語來。

此外，張善政幾個月前向資深媒體人黃光芹表示「要在花蓮種田，沒有打算從政」，想不到幾天之後竟然就宣布接受國民黨徵召參選桃園市長。所以請問張先生，理科背景與誠信說話的關係是怎樣？

（作者為家庭主婦，雲林縣民）

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