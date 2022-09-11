自由共和國》余宗龍／擴展票源 應抓住少女網

有行銷學之父稱號的菲利浦・科特勒近來曾提出網際網路發達下的數位時代，最具關鍵影響力的人群為，青少年、女性和網友，簡稱為「少女網」。圖為民進黨台北市長參選人陳時中日前由年輕媽咪帶著小朋友陪同下登記。 （資料照）

余宗龍／中興大學教授

現代的選舉有其節奏和步調，選戰策略約可分為三個階段：第一階段著重於人設操作，有好的形象、選民認同感，有利於後續的行銷傳播。第二階段則是公共政策的討論，端出牛肉與願景，用政見爭取選民支持。最後階段通常試圖透過訴諸激情、悲情，激化對立，來催出選票。

年底的九合一選舉，在各縣市的候選人陸續登記後越加白熱化。近年來由於選民結構的改變，中間選民往往是最後決勝的關鍵；但在時間與資源有限的情況下，行銷傳播上目標客群之鎖定就顯得極其重要，到底誰扮演最關鍵的角色呢？

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有行銷學之父稱號的菲利浦・科特勒（Philip Kotler) 近來曾提出網際網路發達下的數位時代，最具關鍵影響力的人群為，青少年（youth）、女性（women）和網友（netizens），簡稱為「少女網」；此時正值政策溝通階段，參選人在構思如何持續擴展票源之際，不妨瞄準三大帶動風向的族群，創造溝通、互動與連結，提出更具前瞻性、且優於競爭對手的政策訴求，抓住選民目光，贏得支持與認同。

從行銷的觀點，年輕人容易在網路社群媒體上，創造出流行趨勢和話題聲量。所以，候選人不妨多關注與專研青年權益相關的政見，爭取年輕選民認同，譬如：成家生育、青年社會住宅、創業基地、職訓局課程、動物保護等，提升參選人網路聲量與話語權。

女性具有資訊蒐集、分享與家庭財務總管等特性，故贏得女性青睞，在行銷上有助於擴大市場佔有率。我國雙薪家庭比例逐年增加，營造友善的生育與教養的宜居城市尤其重要。因此，候選人應提出有感的兒童教育以及年長者照護政策。像是：盡速盤點少子女化下校舍的閒置空間，以轉換成兒童教育和年長者照護的場域，增設公托數量、親子館、圖書館、長青學苑，用平價的服務、減輕家庭負擔。

網友則在網路社群裡，具有內容貢獻者、社群連結者以及品牌傳教士的特點，他們說話方式更接地氣、更有趣味性，常對生活有很多的切身體驗感，所以一旦能認同你（妳）的想法時，常會主動進行評論，打造有趣內容、甚至影音創作，像是傳教士般散佈。基此，候選人團隊每天應多留意熱門搜尋引擎網站的關鍵字查詢，進行議題設定，深入研討、擬定對策，即可形塑異於傳統、保守的政治語言，建立重視民意、接地氣且平易近人的形象。

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