自由廣場》從阿堂鹹粥談國稅局

◎ 李坤隆

逃漏稅層出不窮，營業業者心存僥倖當然是關鍵，但是國稅局的態度恐怕也必須檢討。

台南阿堂鹹粥新聞不斷，個人認為價格本來就是交給市場機制決定，筆者沒有意見，只是不開發票就值得重視，畢竟在國家的稅制上有規定，阿堂鹹粥生意這麼好，營業額明顯超過課稅的基準，有什麼道理不開發票？

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令人訝異的，阿堂鹹粥在接受媒體採訪時，居然大喇喇地說「為什麼全台南只有我要開發票」？言下之意是其他業者為什麼可以置身事外。這當然是轉移焦點，卻也凸顯國稅局是有不足之處。因為國稅局強調是要再度接受舉報之後才會進行了解，然後要求阿堂補稅與開罰。這種被動的心態，恐怕多數納稅人無法接受。國稅局的人員平時也是消費者，對於這些知名店家有相當接觸，如果覺得有進行了解的必要，為什麼一定要等到民眾檢舉才要動作呢？

回頭看看花蓮公正包子的例子。國稅局花蓮分局鍥而不捨的追查，最後業者才在幾次的停業宣告之後開立發票。看到現在南區國稅局對阿堂鹹粥的態度如此消極，其他業者勢必也會採取觀望，那麼對於整體稅制的公平性將是一大傷害，更會令眾多守法的納稅人心生不平。所以，請國稅局一定要硬起來！

（作者為正修科技大學通識中心教師）

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