自由廣場》2022台灣政策法與神盾巡洋艦

◎ 李立聖

美國參議院外交委員會將於九月十四日審理《2022年台灣政策法》，預計於法案生效後四年內提供四十五億美元（近一千四百億台幣）規模軍售、以及二十億美元（約六百億台幣）的軍事融資。若法案通過，將在短時間內提供台灣有效且可快速到位的戰力。

提康德羅加級飛彈巡洋艦（Ticonderoga-class cruiser），為美軍第一款具有固定式相位陣列雷達、MK41垂直發射裝置的軍艦，載有各式飛彈一二八枚，具有優異的防空及反潛能力。美軍基於未來新艦隊規劃考量，提出FFG（X）星座級巡防艦及DDG（X）下一代驅逐艦計畫，逐步取代舊有軍艦。提康德羅加級預計於未來四年除役其中十四艘，是否有機會列入《2022年台灣政策法》軍售清單中？

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筆者認為，台灣接收提康艦是當前台海軍力失衡下，快速縮小兩岸戰力的最佳選擇。首先，提康艦與國軍現役紀德級驅逐艦，採用相同船體及動力系統，若接收提康艦，我海軍在動力、維修後勤方面可快速銜接；第二，提康艦接戰及偵蒐能力遠遠超過紀德艦，且提康艦上的MK41飛彈發射器比紀德艦上的MK26有更優秀的抗飽和攻擊能力；第三，MK41飛彈發射器若能搭載標準三型防空飛彈，將具有反彈道飛彈能力，在東風系列彈道飛彈來襲時可有效攔截；最後，提康艦在反潛能力更勝我海軍現有的濟陽級巡防艦，聲納系統與反潛飛彈更為新穎與強大。

雖然美軍將退役的提康艦艦齡均已三十餘年，但其偵蒐、防空、反潛能力皆遠優於國軍現役軍艦。台灣在面臨中共海、空、火箭軍大量飛彈及潛艦威脅之下，若能以熱艦接收四艘狀況良好的提康艦，加強周遭海空域防空及反潛能力，能迅速補足我海軍戰力缺口，為未來數年內可能發生的衝突做好萬全準備。

（作者為國立臺灣師範大學碩士生、軍事迷）

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