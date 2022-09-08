自由廣場》平心靜氣談公廁革新

◎ 張國城

陳時中提出將台北市七千多座公廁改設免治馬桶的政見，遭蔣、黃兩位對手批評本不足為奇，奇特的是許多來自民間的意見與質疑。

衛生設施的服務品質，是一個國家進步發展的最明顯指標。這點台灣也是在逐漸進步。數十年前抽水馬桶連住宅都不普及，遑論公廁；後來也是逐漸由私而公全面抽水化。接著是明亮通風清潔程度的逐步提升，進而免費供應衛生紙，都是「公廁私家化」的鮮明表徵。這是進步，也是每個國家都會走的道路，一開始這些革新也都有人批評浪費資源，如今誰還會認為公廁不該有抽水馬桶、不該明亮通風清潔、不該免費供應衛生紙？

請繼續往下閱讀...

免治馬桶過去也是奢侈品，如今一般私人住宅安裝已日漸普及，這項設備走上「由私而公」的廁所進步道路，是相同的邏輯，也是必然的趨勢。

一些反對的理由，首先是認為免治馬桶清潔不易容易損壞。事實上在日本公廁免治馬桶已相當普及，國內在國道休息站等用量大的公廁也早有設置。日本的這些公廁並非僅供日本人使用，外國遊客或工作者也不會被拒於門外，多年以來並無問題，顯然這一問題是可以克服的。

再據筆者親身使用經驗，國道休息站公廁的免治馬桶使用狀況和清潔維護，也無甚問題。事實上，一個新設備的運用，自然需要增加投入資源（在此是人力和清潔用品）以保證清潔和必要的維護修繕，但生活水準的提升本就是需要資源的，否則廁所不設門或不提供衛生紙豈不更節省資源？

其次是認為資源可用於對現有公廁的清潔維護和設備更新，設置免治馬桶並非優先。其實這兩者並不衝突，甚至是可以利用換裝免治馬桶的機會加速進行。事實上，骯髒混亂的環境，反而容易導致粗魯骯髒的使用習慣，這在任何場所都是一樣的。反而裝設免治馬桶之後，搭配更新的環境設備，有助於全面提升台灣人的如廁文化。

如果還是有所疑慮，可以從捷運、或是室內場館廁所先行設置，公園可以選擇部分公園或公園內的部分廁間施作。如果真的難以運作或遭破壞嚴重，也只能怪部分市民缺乏公德心，而非決心提升公共服務品質的執政者。

（作者為臺北醫學大學通識教育中心副主任）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法