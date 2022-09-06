社論》中國脅迫激發台灣防衛意志和決心

中國假借美國眾議院議長裴洛西訪問台灣，滋生事端，以軍事演習等諸多手段加緊脅迫我國，國安議題在地方選舉季節仍廣受關注。企業家曹興誠捐款強化民間防衛力量，前參謀總長李喜明出書討論「台灣的勝算」，前總統馬英九斷言「美軍不會來，台灣要靠自己」，都是針對中國入侵與國安的相關時論和行動。

台灣安全的議題雖牽涉廣泛，從常識和常理出發，也可以有簡單的討論方向。從基本面說，台灣面對唯一敵人中國，且「不發第一槍」，首要目標是打造堅韌的嚇阻力量，讓野心勃勃的中國難以入侵。從而，「無恃其不來，恃吾有以待也；無恃其不攻，恃吾有所不可攻也」，《孫子兵法》名言，在此適用。具體言之，台灣要打造小而強的國防力量，讓解放軍多所顧忌，即使跨海而來，也力足以讓其鎩羽潰敗；美軍馳援，我們得道多助，但前提是「自助者人恆助之」。

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進一步討論之前，應理解我們面對的威脅。國防部上週發表中國軍力報告，有大致的描繪。報告直指中國八月軍演驗證進犯台灣方案，實質威脅我國安全；中國模糊台海中線，演訓突破第一島鏈，提升反介入或區域拒止作戰能力；也以民用航空器、無人機等，進行監偵侵擾活動，測試我方應變。同時，中國還有發動認知作戰、灰色地帶、聯合軍事威懾、聯合海空封鎖、奪占外離島、斬首作戰、聯合火力打擊、全面進犯等八種侵犯手段。

蔡英文總統也在軍人節當天告訴高中學生，台灣面臨的戰爭，前階段是認知作戰，以錯誤的訊息及文宣摧毀民心士氣；第二階段進入灰色領域地帶，如出動無人機、漁船干擾。面對如此挑戰，全民有決心且具自我防衛意識，比先進武器重要。

中國併吞台灣的野心和行動，是現在進行式。除了裴洛西來訪後的「準封鎖」式軍演，其軍機艦騷擾的數量均屬空前；僅八月間，中國軍機在台海中線越界達創紀錄的三百架次：侵擾我防空識別區者近四百五十架次，是去年十月前此最多一百九十六架次的兩倍多。有形侵擾之外，認知作戰早已發動，灰色地帶作戰正在進行。

面對奸險惡鄰，台灣不能沒有危機意識，既須清晰戰略，充實軍備，也要精神武裝，社會動員。提升國防預算是展現自衛決心的必要之舉，我國二○二三年整體國防預算因此大增，達五千八百多億元，成長十三．九％，佔國內生產毛額（GDP）二．四％，雖低於南韓、新加坡，也與三％的目標仍有差距，增幅和佔比已為近年所僅見。其中，在嘉義新設的無人機AI創新應用研發中心頗受矚目，是提升不對稱作戰能力的具體作為。

除了以明顯增加國防預算展現自我防衛的用心，台灣安全最大助力的美國，上週有美國軍艦自由航行通過台海，且宣布出售十一億美元軍備，有雷達預警系統、反艦飛彈、空對空飛彈等，是拜登總統上任以來最大筆對我軍售。同時，據《華爾街日報》報導，五角大廈八月成立特別工作單位，以期簡化軍售流程；台灣的軍購訂單多年來未能得到滿足。另外，美台商業協會（USTBC）肯定本案，但指出這類型飛彈和雷達台灣都已擁有，美國應擴大軍售範圍。正因如此，一項〈台灣政策法案〉已提交國會審議，警告中國侵犯台灣將遭嚴厲制裁，未來四年提供四十五億美元軍用融資，並把台灣列為「主要非北約盟邦」。

台灣與美國官方的協力之外，台灣人也興起國家安全、全民有責的呼籲。曹興誠資助推動民間防衛計畫，要以訓練地方防衛「黑熊勇士」及「保鄉神射手」，經由民間與軍警合作，展現「全民皆兵、抵抗侵略」決心，其志可嘉；如能獲得廣泛回應，台灣人自己的國家自己保衛，比美烏克蘭的民間國土防衛隊。

李喜明是不對稱戰力的倡議者，主張降低傳統軍備規模，善用後備戰力，強化社會韌性。他強調，美國提供情報、武器、補給等協助，但我們不能期待美國犧牲子弟來打韓戰、越戰類型戰爭。台灣可準備的時間已不多，最嚴重是沒有危機意識，且存在意識形態或國家認同差異。李喜明的警告和務實主張，相較於馬英九堅稱，中國國民黨副主席夏立言備受爭議的中國行是所謂「避戰措施」，前參謀總長和前三軍統帥的見識高下之別，竟如此之大。

這就是台灣面臨的挑戰，既有中國無所不用其極的安全脅迫，也存在錯亂敵我關係的內部分歧；但中國打壓既促進年輕一輩「天然獨」，安全脅迫也正激發台灣社會自我防衛的意志和決心。

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