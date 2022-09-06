自由廣場》公廁該不該裝免治馬桶？

◎ 魏思源

台北市政府主管三六七三座公廁、約七二○○個馬桶，如果全面加裝均價為六千元的國產免治馬桶，經費支出約四千三百萬元左右，雖是市府能負擔的預算範圍，但問題是，硬體建設並非最困難的事，後續還有長期的營運品質、環境維持、設備維護，包含清潔、消毒、維修、保養、備品補充更換等問題，才是提升公廁品質和市民使用率最重要的課題。如果沒有做好這些最必要的事情，免治馬桶就不會成為市民朋友更舒適的選擇。

即使在日本，眾人使用的免治馬桶清潔噴頭也因難以清潔而藏汙納垢，就有部落客提到，曾在日本看到公廁免治馬桶噴頭髒到令他吃不下飯，加上清潔人員心態、技術若不到位，免治馬桶是否衍生更多問題（如日本感染科專家研究發現，免治馬桶清潔噴頭上的細菌可能直噴肛門導致感染）、形成資源浪費，都有待觀察。

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民眾使用公廁，在意的是公廁的乾淨與衛生，筆者曾見識到大賣場公廁的清潔人員，跪在台階上，趴在蹲式馬桶上辛苦刷洗，為了維持公廁的清潔，這樣的敬業認真，令人動容。

然而日本公廁普遍乾淨是出了名的，也完全沒有異味，乃是多虧清潔員定時且努力不懈地來回打掃。所以與其砸錢改裝免治馬桶，不如把這筆錢用來多聘請一些清潔人力，或拿來獎勵清潔人員，營造乾淨舒適又衛生的公廁環境，加強管理並維護品質，才是真正的進步，也才是市民最重視的事情。

（作者從事資訊業）

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