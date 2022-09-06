自由廣場》量產型嘴砲

◎ 張約翰

距離年底九合一大選只剩不到三個月，各種網路熱戰話題也愈來愈多，但生命週期也愈來愈短，長不過兩、三天，甚至來不及掀起漣漪就消失。然而這並不能阻擋不同陣營支持者、社群嘴砲義勇軍的熱情，話題更換速度極快。

立法委員鄭運鵬臨時受命代民進黨參選桃園市長，當他使用塑膠模型零件的選戰宣傳視覺設計出爐，就在八月底被對手陣營砲轟抄襲當季日劇《量產型璃子》的海報設計。鄭運鵬長期表現對ACGN（動畫、漫畫、遊戲、輕小說）的了解，因此對手陣營在缺乏同領域文化相關知識的情況下提出指控，實在很難延續砲火對鄭造成實質傷害，話題很快就結束，唯有設計師成為短暫炎上的受害者。

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同樣在八月底，一個追踪人數不滿萬的政治型臉書專頁，不知基於釣魚、反串還是其他心態，張貼國圖碩博士論文網中一篇出自台大城鄉所、以校園中阿魯巴的男子氣概建構為題的碩士論文摘要截圖，結果一堆人留言「台大水準愈來愈low」、「這樣也能過？！」、「很野雞的感覺」。

事實上，這篇碩士論文在台灣被其他學位論文引用達四十六次，是性別研究課程常見的推薦讀物，指導教授更是專精性別、權力與空間研究的知名學者。只要稍具學術訓練，就算並未提供電子全文（該論文成於二○○五年，提供電子全文給國圖尚不普及），看看摘要、目次、參考文獻、指導教授，也知道這篇論文的品質大概如何。各政治人物的幕僚大概都有讀書人，所以這次沒有政治人物見獵心喜搞到翻車。

以上兩個例子的共通特點有二。第一，都是缺乏對特定領域知識文化了解，就輕率批評指控，使話題無法延續；第二，兩個話題都只有非常短的生命週期，每法形成熱議。會有這種現象，也有兩種原因。首先，缺乏對市政議題的具體見解，只能亂槍打鳥，看能不能碰運氣打中；其次，話題會不會中，並不重要，釣出自己陣營的支持者表態，先打造好同溫層，才是目的。

面對選戰前的社群罵戰，筆者有兩方面建議：身為選民，不懂別開口，開口就去送死，看到話題就蹭一下，風險愈來愈高，請確定自己具備足夠知識再加入；身為操盤者或義勇軍，免洗式消耗話題，只不過是量產型嘴砲，雖能鞏固基本盤，但給中間選民留下負面印象、得罪特定群體的風險更高。大家有什麼政見，該拿出來了。

（作者是世新大學傳播博士）

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