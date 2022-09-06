自由廣場》有錢出錢有力出力 共建全民國防

◎ 林逸民

觀諸世界歷史，不論是美國、瑞士、荷蘭的獨立，都是仰賴人民保鄉衛土抵禦外侮的戰力，這也是為何美國憲法保障擁槍權，以及瑞士男性服兵役至退伍都佩槍，許多人甚至放在家中。這些國家的成功建國與發展強大，到最近烏克蘭抵抗俄國入侵的戰例，在在提醒我們全民國防概念的重要性。

曹興誠董事長登高一呼，慨捐三十億，其中十億，分別由范疇先生、黑熊學院，負責執行推廣全民國防。個人擔任福和會理事長，本會長期關注並推動全民國防的觀念，今年甫於一月十五日舉行「二○二二青年國家安全論壇」，范疇亦為當天座談主持人，如今欣聞曹董與范疇的合作，全力支持之餘，也與有榮焉。

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論壇當日與會來賓還有明居正教授、駭客協會理事王仁甫、軍事媒體人吳明杰，以及各軍種退役將官張延廷、劉慶元、余基宗、楊于勝。與會者共識認為，為了維持國家安全，應對民眾施與充足的軍事教育，國家安全建立於日常訓練、充分備戰，「勿恃敵之不來」，妄想討好敵人並不會得到和平。

許多人對范疇主導的「神射手」計畫有諸多質疑，認為預算不足以訓練卅萬名「狙擊手」，但他已經說明，神射手並非要成為狙擊手等級，而是指步兵班中的精確射手。其實，全民國防也並不需要卅萬人中人人成為精確射手，要保鄉衛土，大部分人能熟悉槍枝操作、保養，在交戰距離有平均的射擊準度，在戰場上已經足夠。

射擊本身之外，要在戰場上派上用場，還必須了解基本戰術運動，在城鎮戰各種不同地形需如何因應等等，這部分還可以使用模擬槍進行訓練。但是，純粹的射擊能力訓練，別無訣竅，就是勤打靶，而這就需要政府進一步開放靶場讓人民使用，甚至開放民間可經營靶場，為此政府需盡快評估並建立相關管理法規，在此也呼籲政府相關單位打鐵趁熱，在曹興誠激起人民熱烈迴響時，積極推動。

台灣必須向全世界傳達我們自我防衛的決心，發展全民國防是其中之一，在軍事制度上，應恢復「徵、募並行制」的役期至合理的長度、採購新式裝備汰換老舊裝備，與革新組織的軍事改革措施，都是刻不容緩。期待曹興誠能激發全民的防衛意志，有錢的出錢，有力的出力，政府也全力推動，一同展現保衛台灣的決心。

（作者是福和會理事長、醫學博士）

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