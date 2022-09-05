社論》「新疆報告」揭露中共犯下危害人類罪

聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）最高負責人、智利前總統蜜雪兒．巴舍萊（Michelle Bachelet），卸任前終於公布了延宕近一年的《新疆人權問題報告》（以下簡稱《新疆報告》），披露中國政府涉嫌在新疆針對維吾爾人與穆斯林少數民族，發動種族監禁、奴役、剝奪生命權與大規模強制絕育等嚴重犯罪。報告雖然沒有使用「種族滅絕」（genocide）一詞，仍明確指控「中國政府可能已構成『危害人類罪』（crimes against humanity）」。中國的回應則是駁斥《新疆報告》是「假消息研究」與「國際反華勢力的陰謀」；中國外交部發言人譏諷這份報告是「美國等少數西方國家勢力一手策劃的鬧劇」。

首先必須肯定，這份有關新疆的人權報告，得之不易。眾所周知，中國加入聯合國後，便將其當成一個與西方世界鬥爭的擂台，傾全力拉攏亞、非、拉等第三世界國家，以及部分對中國市場充滿幻想的西方國家，在聯合國影響力急劇擴大。因此，西藏、新疆、香港、台灣等相關議題的討論，在中國的威嚇之下，彷彿是這個國際組織的禁區，不能跨越中國畫下的紅線。尤其，中國以「再教育」之名將新疆維吾爾人等少數民族關入再教育營，進行大規模拘留、洗腦、酷刑、強迫勞動、宗教文化迫害、絕育等野蠻罪行，雖然證據確鑿，但是聯合國人權事務處的調查，卻備受中國的阻撓。過程中巴舍萊只在今年五月到新疆進行實地調查，並受到全程監控，根本不能實際接觸到當地民眾。尤有甚者，在報告發表前夕，巴舍萊收到了一份中國策動下的「四十國代表簽名的聯合抗議」，要求OHCHR不可以公布《新疆報告》、干涉中國內政問題。這當中因為報告遲遲未發表，巴舍萊的立場一度受到國際人權組織的強烈質疑。而巴舍萊至卸任前十分鐘才拋出這份報告，似乎也印證中國在聯合國的龐大勢力，雖然還未到可以完全遮掩真相的程度，但可讓「正義」遲到。這已成為在中國霸權崛起下國際社會所共同面對的問題。

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中國四十年的「改革開放」，成為全球第二大經濟體，擴張勢力，積極介入國際事務，可說大幅改變了地緣政治面貌，卻無法得到國際社會的敬重，癥結在於中國崛起代表的是一套人類最暗黑價值的反撲，對於文明形成致命的威脅。共產黨信仰的馬克思主義，主要是對資本主義的批判與反思，意圖解放被資本主義大山壓著的無產階級，建構一個烏托邦。動機雖然良善，可惜的是共產黨自許為革命的先鋒隊，最後在奪取政權之後，先鋒隊並未解散，反而搖身一變成了萬年執政黨，且為了確保政權而採取獨裁專制的手段。相反的，資本主義則在不斷演變，工業革命初期那種對勞工剝削，已經獲得徹底的改善；最重要的是，隨著經濟產業的發展，建構於其上層的制度價值觀，即民主與自由人權等普世價值，已經成為文明社會的基礎。至此，共產主義與資本主義的對抗已經不是意識形態之爭，因為昔日殘酷無情的資本主義已不再存在，而是變成共產黨為了鞏固權力與利益所形成的「黨國資本主義」、「權貴資本主義」與西方民主、自由市場的對抗。而中共為了進行一場滿足私慾的不義之戰，於是編造了一套「中國特色」的社會主義民主、法治、人權觀，宣稱不能脫離不同國家的社會政治條件和歷史文化傳統空談民主、人權，並且主張生存權、發展權為首要的基本人權，「主權高於人權」，與西方進步社會形成兩個不同的宇宙。

《新疆報告》出爐，中國迫害維吾爾人的黑幕無所遁形。中國從標榜「和平崛起」到如今高舉「中華民族偉大復興」，國家日益強大，但世人的厭惡感卻相對提升，「中國人」在國際社會已是負面標籤；可悲的是，中共所欲達到的正是要讓世人畏懼，而不是尊敬。因為讓人恐懼不敢反抗，正是中共政權得以延續至今最重要的原因。而中共在國力壯大之後，不管對內對外都更粗暴野蠻，對內整肅政敵、迫害人權，打造對全民監控的數位極權；對外則推動債務陷阱外交，窮兵黷武，企圖另立一套國際規範與秩序。在它尚且勢弱之際，對於外界有關迫害人權的指責，猶遮遮掩掩，百般辯護；今日它已自認「東升西降」，可與美國等西方國家並駕齊驅，平視世界，因此根本不在乎外界眼光，甚至自我吹噓中國的民主與人權才是最完美進步的。因此它的外交人員才敢公開嗆聲要對台灣人「再教育」，並不認為這種行徑基本上是反人類、反文明的罪行。故而，中共控制下的中國，必定是台灣生存的最大威脅，國人必須做好準備，絕不能心存僥倖。

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