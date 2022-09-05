自由廣場》教師違法兼職補習，當然不行！

◎ 李芳遠

教育人員任用條例第三十四條，專任教育人員，除法令另有規定外，不得在外兼課或兼職。教師不得在補習班兼職，經查獲屬實，輕者記過，考績核予四條三款，重者可解聘，免去教師職務。然而，在升學主義掛帥的那個年代，校內名師在外開設補習班幾乎是眾人兼知的秘密，家長主動要求老師開班，不需要招生就班班額滿，老師賺得盆滿缽盈，校方睜一隻眼閉一隻眼，最大的受害者是誰？大家心知肚明，就是沒錢補習的窮苦學生。

我永遠記得讀國中時，在外開設補習班的數學老師是怎麼上數學的。課本打開，課文唸一唸就直接解題，自認資質還不錯的我，某些單元根本聽不懂老師在講什麼？班上過半同學在老師家補習，段考考卷發下來，甚至公然在班上討論，這一題老師前幾天複習有講到，還好有認真聽。這個畫面事隔多年，仍清晰如昨日，而這個老師安然退休，還被譽為明星教師。

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教師兼職問題，在年改後又被拿出來討論，比如說老師可不可以在學區以外的區域補習，只要不招收校內學生，就不會有洩題的情況。那我們不妨換個角度去思考這個問題，一個全心全意把重心放在學校、放在學生身上的老師，有時間跟精力在下班之後，到補習班兼職，而百分之百不會影響到學校的工作嗎？然後他可以保證不會偷偷用學校的資源，比如說用影印機印補習班的講義之類的？如果沒有人可以保證做得到，我想針對要不要開放教師到補習班兼職，就沒有討論的必要了！

平心而論，教師在外補習的情況和早期相比已經改善很多，但部分名校的明星教師在外兼職補習仍然是眾人皆知的秘密，校方接獲檢舉，並沒有實質的調查權，而教育局的督學人力有限，查核工作曠日廢時，退一步來說，就算真的被查獲，頂多損失一個月的考績，跟補習班的年收入相比，根本是小巫見大巫。看看過去幾年教育部的統計，因為在外兼職補習被查獲屬實而被懲處的人數，跟不適任教師而被解聘的人數一樣屈指可數，大家時間到了，通通考績四條一款，認真跟打混的老師領一樣的錢，這樣的教育怎麼會進步？

（作者現職國中教師，台南市民）

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