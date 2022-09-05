自由廣場》初選又徵召，搞那招？

◎ 張惠博

國民黨閃電徵召原先宣布不連任的高雄市議員陳麗娜，回鍋參選高雄市前鎮、小港區市議員，引發同黨初選出線新人陳識明的不滿，感嘆初選成了笑話，宛如「花兩百萬買了一個經驗！」陳麗娜原本擬爭取市長提名，宣布不連任議員，但是，爭取參選市長落空，擬交棒給其助理參選市議員，也不順利，雙雙落空。然而，在登記截止前，回馬槍式的完成登記，黨內外同感意外與傻眼。

原已被國民黨提名的陳識明，在臉書表示，初選過後，除了一紙提名書，國民黨沒有給新人任何資源，人脈錢脈一切靠自己。「遺憾的是，國民黨中央，卻以突襲方式，閃電徵召陳麗娜回鍋！事前未告知任何人，包括地方黨部與議會黨團，令人震驚與錯愕，對於遵守制度規則的候選人，狠狠搧了一個耳光！」

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無獨有偶，台南市民進黨黨部早於四月二十二日公布初選通過名單，惟第一選區卻遲至九月一日，台南市黨部評委會才藉由流會的形式，讓在初選中獲得勝出的蔡宗翰無緣提名，反讓另一位落敗者取而代之，致蔡宗翰面臨「初選勝出，卻未能參選」的窘境。

事實上，蔡宗翰參加初選以來，並無遭人投訴的使用「詐術」情事。甚且，數月以來，蔡宗翰面臨多次來自黨中央書面詢問或出席會議的調查，皆能根據事實陳述，證明自身清白。民進黨中央或地方黨部，也從未做出蔡宗翰違規或違法的決議，卻在登記數秒階段，台南市黨部評委會，順勢的以流會收場，形同讓原已出局者上到一壘，拿走了本應屬於蔡宗翰的參選機會，讓初涉政治圈的新人高唱「我問天」。

兩黨不約而同的在初選之外保持彈性，然而，徵召提名雖可針對特定對象加以提名，但公平性較不足。相對的，若能照章行事，提名初選獲勝者，參選將較具正當性，也較能獲得廣泛選民強有力的認可與支持。

（作者為彰化師範大學前校長）

國民黨中央該給個說法

◎ 胡文琦

媒體報導，國民黨中央報准老將陳麗娜參選高雄市第十選區市議員，讓初選過關的新人陳識明「被擺了一道」。筆者不認識陳識明先生，也無任何特殊交情，但中央黨部真的須要認真說明「為何會變成這樣」？

據新聞報導，國民黨高雄市議員陳麗娜原欲交棒新人，並早已言明年底無意繼續參選云云；現在竟出現這種局面，似乎計劃趕不上變化，變化又比不上「上級長官」一句話？

坦白說，這種「類玩弄」新人同志給人的感覺非常不好，中央黨部果若早已知道新人戰力、凝聚力不足，那地方黨部即應「超前部署」的把想要參選的諸選將找來溝通、協調，而不是用「賭一把」的心態先試試看行不行？這種做法豈是在野黨該有的「革新」？何況，這種作法對一直想要爭取年輕票源的國民黨，傷害很大。所以中央黨部真的必須給陳識明一個說法。

（作者為前中國國民黨發言人）

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