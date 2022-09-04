自由廣場》柯文哲，素珠又怎樣？

◎ 紀昭秀

民進黨台北市長參選人陳時中去同志酒吧與民眾博感情、拉選票，柯文哲竟嘲諷，人演戲雖可戲路寬廣，但明明是素珠，卻演成林志玲，跟人設對不起來。陳時中回應，將人做不當譬喻是歧視；陳的競選總幹事吳思瑤則點名黃珊珊，身為柯的接班人，沒有意見嗎？

柯文哲的歧視言論，包括電台主播漂亮，可坐櫃台，不適合當市長、婦產科在女人大腿當中討生活、三十歲未婚女性占三十％，會造成國安危機…，真是罄竹難書！

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林志玲美麗大方、ＥＱ超高、樂於行善；素珠阿姨待人親切、詼諧幽默，是大家敬佩的台灣阿嬤，兩人都廣受國人喜愛，怎麼演都有很高的評價和掌聲。柯文哲說「素珠演成林志玲」，顯然是對年齡或長相的歧視！

要柯文哲道歉很難，但對柯文哲支持的黃珊珊而言，我們應該繼續追問下去。黃珊珊目前仍有相當的支持度，她如果敢直言譴責柯文哲的歧視言論，應會有加分效果：相反地，如果悶不吭聲甚或袒護柯文哲，那就就等著被棄保吧！

（作者為家庭主婦，台北市民）

當今政壇第一名

◎ 黃惟冰

台北市長參選人陳時中，日前赴酒吧與現場民眾親切互動，未料引來柯文哲反酸指出，人演戲雖然可以戲路寬廣，但也不能差太遠，「明明就是素珠，卻演成林志玲」。

首先，套句柯文哲很常引用的比喻，「心中有大便，看什麼都是大便」。柯文哲不要自己演戲、作秀慣了，就以為別人做的每件事也都是如此。

其次，要說台灣當今政壇誰才是「奧梨子假蘋果」，第一名絕對非柯文哲莫屬。舉例而言，二○一四年選前，柯文哲為了營造形象，標榜公開透明，更宣示要徹查馬英九、郝龍斌擔任台北市長時期，政商關係複雜的「五大案」。結果不僅查弊不了了之，更被爆出多次與趙藤雄密會協商大巨蛋。就連曾與柯文哲關係親近的旺中集團老闆蔡衍明，都曾私下抱怨，「柯文哲上門十多次，來的時候都走後門，像不敢見光」。此外，柯文哲過去為了爭取綠營票源，曾以「墨綠」自居，但掌權後又過河拆橋，改批「垃圾不分藍綠」。言行不一，可見一斑。甚且還目中無人到用狗來稱呼幕僚，要賴香伶「管好自己的狗」。

總結而言，演最大的柯文哲，想酸別人演戲，還是省省吧！

（作者任職公共服務業，高雄市民）

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