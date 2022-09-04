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評論 > 言論 > 自由共和國

自由共和國》曾進發／愛情迷航中

2022/09/04 05:30

愛情迷航中

曾進發／攝影詩人

婚姻背後是一種坐立難安的穩定

體制外的愛情是一趟冒險迷航

明明知道只要揚起愛的風帆

心注定會要再碎裂一次

無法實現的愛才有可能浪漫

迷離幻境總是比現實生活精彩

某些名字會喚醒傷痛

而你依舊衣寬不悔的前仆後繼

愛情的風帆上飄浮著冒險的味道

有時上船有時暈船有時候下船

愛情正在持續迷航中

你終於上了岸卻又發現離不開海

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