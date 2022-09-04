自由共和國》曾進發／愛情迷航中

曾進發／攝影詩人
婚姻背後是一種坐立難安的穩定
體制外的愛情是一趟冒險迷航
明明知道只要揚起愛的風帆
心注定會要再碎裂一次
無法實現的愛才有可能浪漫
迷離幻境總是比現實生活精彩
某些名字會喚醒傷痛
而你依舊衣寬不悔的前仆後繼
愛情的風帆上飄浮著冒險的味道
有時上船有時暈船有時候下船
愛情正在持續迷航中
你終於上了岸卻又發現離不開海
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