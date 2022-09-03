自由廣場》國民黨兩岸政策只剩求同，不敢存異？

◎ 楊宗岳

國民黨副主席夏立言日前率團訪問中國，定位為國民黨赴陸關懷台商、台生與台胞之旅。夏立言返台後更召開記者會，強調此行在於關懷台商、對中國大陸軍演進行抗議、以及在兩岸關係緊繃時刻，在野黨可與中國維持暢通的溝通管道等成果。

幻想美好，現實殘酷，國民黨此行不但沒有達到預定的目標，反而讓自己立場更加退守，最後淪為一場國民黨副主席去中國的旅行秀，而代價是讓國民黨的兩岸政策立場陷入矛盾。

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首先，國民黨在中國包圍台灣軍事演習後立刻去訪問，訪問團出發當天，中國還公布了態度強硬的新的對台政策白皮書。如此時機點，完全看不出國民黨出訪用意何在、效益何在！

其次，兩岸關係確實需要維持溝通的管道，而陸委會與海基會就是政府特別設立與中國進行溝通的官方機制。兩岸關係有其特殊性，放任政府機制不管，自行進行政黨交流，正符合共產黨一直主張的黨對黨談判。何況以國民黨副主席之尊去訪問，卻只見到海協會會長張志軍與國台辦副主任陳元豐。夏立言曾任陸委會主委，也曾訪問中國與時任國台辦主任張志軍正式會面，此次訪問卻連國台辦主任都沒見到，更遑論共產黨的高層，交流成效令人質疑。

第三，國民黨記者會雖然宣傳溝通了許多台商權益問題，但國台辦在張志軍與陳元豐分別會面夏立言後，都強調反對台獨以及軍演是正義之舉云云。而在台灣人權益部分，相較於國民黨新聞稿長篇大論，國台辦的新聞稿只以依法保障台生、台商與台胞的權益帶過。可見國共兩黨對於成果的認知有嚴重落差。

最後，二○一五年朱立倫當主席時，連戰前往中國參加解放軍閱兵典禮，二○二二年又讓副主席於中國軍演後前往訪問，前後兩團出訪時機點讓人費解。再者，朱立倫曾說九二共識最重要的基本精神是求同存異，國民黨堅持民主自由，永不改變，但此次夏立言訪中，我們只看到了國民黨與中國共同反對台獨的求同，完全看不出有任何的存異，也看不出任何呼籲中國尊重台灣民主自由現狀的訴求，令人懷疑國民黨的兩岸政策是否倒退到只剩求同，不敢存異的立場了！

（作者為智庫研究人員）

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