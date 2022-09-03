自由廣場》不只5736萬 還有蔣經國

◎ 秦靖

國民黨桃園市長參選人張善政五七三六萬元的農委會研究計畫陷入「拼裝車」的抄襲疑雲，更因為二○○九年的研究報告只有六頁可看，當期的計畫經費卻高達一七四○萬元，「一字千金」羨煞眾人。

但是，張善政競選辦公室找來曾任桃園縣政府農業局長的律師陳麗玲，盛讚張善政是「將農業邁向科技化的蔣經國」，吹捧張善政帶領團隊推廣農產品的生產履歷和QR code。

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首先，日本人原昌宏早在二十八年前發明QR code這項技術，支付交易變成如常，更延拓形成巨大的使用規模。原昌宏當時認為自己創造一項很棒的科技技術，但是將QR Code應用在金融交易，甚至延伸至各行各業的巨大規模，卻是當初始料未及，但他樂見此項技術被應用。原昌宏有自封為全世界「金融之父」、「農業之父」嗎？

其次，張善政帶領團隊推廣農產品的生產履歷和QR code，這種吹捧明顯張冠李戴、竹篙湊菜刀。農委會早在二○○四年開始就推動農產品產銷履歷試辦計畫，二○○六年特別將「農產品產銷履歷制度」與「農產品驗證標章」等相關安全農業措施納入「新農業運動」，以回應消費者對食品安全的需求與期待。農糧署則自二○一五年起推動溯源農糧產品（QR Code）標示制度，自二○二○年起輔導QR Code農友升級產銷履歷，讓消費者即時查詢農產品溯源資訊，進一步追蹤農產品從生產至銷售的完整過程，建立消費者對國產農產品的信任。

試問，上面的時間序與張善政在二○○七年至二○○九年主持的「農業電子化發展策略分析與規劃」研究計劃案完全「錯開」，吹捧張善政是「農科界的蔣經國」只是貽笑大方。

最後，張善政有發表過任何一篇農業科技方面的論文嗎？前總統李登輝不但是「民主先生」，更是「農經博士」。篤信「農為國本」的他，畢業論文獲得一九六九年美國農學會全美傑出論文獎，關心臺灣農工部門發展為何嚴重失衡。「加速農村建設九大措施」，這農業九枝箭成功提高農民收入。官派臺北市長時，協助木柵地區茶園轉型為觀光茶園，開創臺灣發展觀光農業的契機。轉任臺灣省主席時提出「八萬農業大軍」政策，以培養核心農民，帶動農業結構調整。

李登輝卓越的農業貢獻，沒人將他造神成蔣經國，結果主持五七三六萬元研究計畫的張善政竟然成了「農科界的蔣經國」，毫無任何反省羞愧之心。

（作者為教育工作者，台南市民）

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