社論》展現保台的強烈意志與實力

中國在上月發動環台軍演後，至今仍持續進行軍事挑釁。除共機、共艦頻頻穿越台海中線，並數度派出無人機侵擾外島領空。我方認定中共正加大包括軍事等各領域脅迫作為、認知作戰等複合性施壓，另在國際間擴大訴求「一個中國原則」，防堵台海議題的國際化。軍演後的兩岸情勢，中共動作更多，還特別著力於大外宣攻勢，欲扭轉不利形象。我們除了提升防衛能量，加強與美日等國合作因應，也必須在輿論戰場上正面迎擊，透過積極作為，傳達我們對民主體制的捍衛決心。

這場軍演，把中共的侵略本質，完全表露無遺。面對多數國家的批評與質疑，中國外交人員密集在國際場合，或以投書、受訪等方式，辯稱美國拜登政府先偏離一中，放行眾議院議長裴洛西訪台，軍演乃「不得已之舉」。這種顛倒黑白的手法，一如武漢肺炎發生時甩鍋他國，國際社會並不易買單。不過，中共向來擅長於宣傳，也認為只要「謊言重複一千遍就會是真理」。在圍台軍演期間，我們的自制與冷靜，國際給予正面評價。這段期間，北京也不斷在主要國家策動有利言論，為自己「洗白」。針對其中的謬誤，我們應迅速回擊，避免陷於被動，削弱或冷卻國際聲援力道。

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尤其，對於北京破壞台海現狀，建立所謂「新常態」，我們有必要加強口徑對外訴求，這對區域安全與穩定造成的嚴重危害。最近就有美國學界人士，鼓吹台海中線只是虛擬的，並不具備任何軍事價值，中國越過中線的主要目的是為了發出不滿美國的政治訊號。這類形同迎合中共大外宣的說法，不僅無視壓縮台灣的防衛反應空間，升高了兩岸軍事衝突的風險。把台海中線看成只具政治意涵，等於反指台灣對越過中線的軍事防衛是過當處置，而替北京擺脫掉挑釁之責。由此看見，中共除了武嚇，還有文鬥，國際輿論戰已開打，但我們涉外部門對此等言論風向，仍乏於較完整的對應性說法。

中共對外軍事擴張，台灣首當其衝，也為各國媒體所聚焦。先前中共無人機屢屢侵入我外島領空，軍方剛開始的反制有限，甚至有官兵丟石頭對抗，在無人機的偵照下，這畫面反而淪為中共進行認知作戰的材料。中共擴大灰色地帶衝突，軟土深掘以測試我們的回應能耐，另也趁機醜化國軍並分化軍民互信。直到蔡英文總統本週二下令採取必要且強力的反制措施，軍方當天以實彈「防衛射擊」驅離中共無人機，昨日並首度擊落。我們有力的回應，國外媒體立即關注，認為這對台灣因應中國威脅具重大影響。中國外交部批「渲染緊張氣氛」，但美國白宮國安會給予聲援，並指中共侵略脅迫，台灣憂慮合乎情理。我們做到了積極捍衛，自助人助，國際支持的力道也會跟著提高。

蔡英文總統上週接見「日本東京大學『兩岸關係研究小組』松田康博教授訪問團」。這位長期觀察台海情勢，也是台南女婿的國際學者，當面向蔡總統陳述對台灣安全保障的看法。他認為世界各國正在重新發現台灣的價值，並對台灣的安全感到憂慮。但是「光是擔憂，並不能解決任何問題」。松田康博並指最重要的基礎，還是「台灣政府和人民要有保衛台灣的強烈意志與實力」。這話說得直白，台海之間就是一場意志與實力的拚比過程。北京持續脅迫台灣，無非在打擊我們的捍衛決心，以達併吞目的，台灣若鬆懈了民主信念，也將阻斷其他民主國家的實際支持。

為表明支持國軍，在蔡總統拍板下，明年度國防預算較今年度增加七一六億元。不過，這只能算是起步，我們在國防投資、軍事訓練、兵役制度等，都還有極大的提升與改革空間。國際局勢變遷快速，台灣應善握這關鍵時刻，進行指標性的政策變革，讓外界看到我們更強烈的保台意志與實力。同樣受到中國軍事威脅的日本，計畫五年內大幅提高防禦能力，明年度的國防預算將創歷史新高，美日安保同盟也將更趨強化鞏固。因應中國威脅，民主國家均面臨調整體質，希望加快回應。台灣位處第一島鏈的最關鍵位置，腳步應比其他國家更大更快些，我們才有正當性疾呼︰台灣要與理念相近的民主國家共同捍衛印太區域和平穩定。因為「光講抗中，並不能解決任何問題」。國家有足夠實力、人民有堅定意志，這已是台灣執政者無可迴避的重責大任。

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