自由廣場》從議員照妖鏡談真正大流氓

◎ 林文彬

「台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會」近日架設網站，公布「2022全國議員候選人犯罪前科大追擊」，提供「照妖鏡」讓各界看清候選人的黑道背景，且為了台灣民主發展，及廉能政治，特別呼籲年底地方選舉，不要投票給「黑底」候選人。正本清源，鞏固民主。

但為防止失去民主自由的生活，國人更須呼籲加碼，不要投票給「一中」的候選人。因為，除了地方小流氓之外，「一中」的更是一個國家級的大流氓。

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從「照妖鏡」裡，發現雲林縣被公布的黑底議員就有十一個，高達應選四十三席的百分之二十五。僅次於高雄市百分之二十七的十八個。另彰化縣百分之二十，有十一個。新北市百分之十八，有十二個。此均高於全國平均的百分之十五，共有一百三十六個，而其中國民黨最多，有六十五個，高佔百分之四十七。

公眾人物本該受公評、檢驗。針對有犯罪前科，或藉以從政漂白者，社會多有疑慮，咸認以私害公，汙染政治，侵蝕自由民主根基。

然而，中共鴨霸把台灣說成是中國的一部分，終日要武統台灣，且侵門踏戶圍台軍演、飛機擾台、挑釁台海中線等等非法行徑，簡直比流氓還狠毒，難怪曹興誠先生感觸說，中共是地痞流氓偽裝國家形式的黑社會組織。要知，地方小流氓耍狠鬥勇，但大的流氓國家卻是用飛機大砲軍武侵略。

因此，反黑道，堅定全民不投黑道之外，猶須對抗真正大尾的黑道國家，尤其附和其「一個中國」、承認其「九二共識」，意圖使台灣喪失主權，讓百姓失去民主自由生活體制，遂行其極權獨裁統治的人，對於這些以「一中」危害台灣的人，不僅應更加撻伐、譴責之外，更不應予其假借民主，透過民主自由的選舉機會，奪取出賣台灣的聲量與本錢。否則民主的生活將被極權獨裁取代，自由體制將全面遭到禁錮。

尤其，可怕的是，大流氓拉攏小流氓，中共拉攏在地，無所不用其極地統戰分化、腐化台灣民主根基。因此，最好的保台策略，就是不投黑道，也不投「一中」。

（作者為雲林縣議員、著有《林文彬時論：從虎尾看世界》）

◎ 林佳瑋

除了抄襲疑雲，張善政更應該讓選民檢視的，是作為桃園市長候選人，他代表的是哪些人的利益？

我檢視國民黨桃園市黨部公佈的張善政十三區競選團隊，竟然半數都有違法前科。十三人至少有七人過去曾因賄選、恐嚇、打壓工會、逃漏稅、違法兼職等違法行為，被判刑、彈劾懲戒、認定不當勞動行為及緩起訴。更令人驚訝的是，面對外界質疑，張善政僅回應「那都是過去的事」，繼續堂而皇之地和兩度賄選判刑的前觀音鄉長黃茂實跑行程。

可能正是因為張善政是空降，所以無力處理這些派系。他如果當選，桃園市民很可能被迫接受一個被黑金派系架空的傀儡市長！

（作者為桃園市民，議員候選人）

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