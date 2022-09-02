自由廣場》在商言商 談購機專業

◎ 傅安堂

華航宣布採購十六架波音787-9型夢幻客機，引來在野黨及部分媒體批評是政治考量，認為華航被迫購買價格較高的波音客機，取代其原先評估的空巴A330-900 neo。但事實上航空公司購買新機是有其專業考量！

目前全球最佳商業客機製造商是波音與空巴，兩家公司的機型也都分短中長程三種，分別是波音主推737-MAX∕787∕777及空巴的A321 neo∕330 neo∕A350系列。除了737-MAX在安全上有較大爭議外，其他機型各有優缺點。在售價上一般而言波音比空巴高，但就跟民眾買車一樣，除了價錢也會考慮舒適度、科技感（可以製造話題吸引旅客搭機意願）及環保等，因此很難也不應該以價格來斷定購機決策正確與否。

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對航空公司來說，機型越多維修及營運成本越高，但除非是區域型或廉價航空公司才會採單一機型。像長榮、華航等具規模國際航空公司，都會有短中長程三種機型，依市場需求及航線特性機動調整，創造最大營收，因此單一機型是不可能在大型國際航空公司出現。

外界常以星宇航空全部採購空巴機型為例，認為是購機典範，但星宇也是採購短中長程三種機型，且當初大筆購買空巴飛機價格當然是最大考量。若將來波音推出性能更好價格合理的機型，相信星宇也會考慮購買。

再者航空公司都會做風險評估，不會將雞蛋放在同一個籃子，例如全部採用單一機型在價格∕維修∕機組員訓練等都最划算，但是萬一該機型（例如737max）發生事故被FAA或是該國民航局停飛時，該公司將無法正常營運，影響甚鉅。因此分散風險向波音、空巴分別購買優秀成熟（市場上已經飛行三至五年無重大事故）機型，才是最聰明的作法，這也是大多數國際大型航空公司採取的購機策略。

波音787-9與空巴A330-900 neo在數據表現上大同小異，但787-9最大航行距離一五七五○公里，比A330-900 neo的一三三○○公里多了二四○○公里，因此787機型中長程線都可以執行任務（長榮即以787執行台北飛溫哥華及維也納），在航機調派上更靈活。再者787-9比A330-900 neo多了三個AKE的貨櫃容量約四千五百公斤，在運費高點時飛一趟長程線也可以多賺進百萬台幣。

相信華航購買787-9機型應有其專業考量，就算真的有其他因素介入，華航在此購機案應該還是合理選擇。

（作者為資深航空從業人員）

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