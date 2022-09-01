自由廣場》為陸軍專校機警應變喝采

◎ 陳宏煇

報載，培養長役期常備士官的陸軍專科學校，今年原本招生一○○九人，但受到疫情及少子化影響，報到人數不盡理想，校方緊急鼓勵現役符合資格士官兵報名後，就讀總人數達到八七三人，缺額為一三六人。

筆者認為，許多媒體藉機炒作因「缺額係因兩岸局勢緊張」，「許多應屆高中生不願當炮灰」所致。事實上並不公平。因為少子化帶來的影響才是關鍵。以今年和去年相較，今年應屆高中畢業生減少約一萬三千人，但大學和軍校都在搶同一塊大餅，因而造成許多老牌私立大學缺額人數大增，像淡江大學和中國文化大學都是。

請繼續往下閱讀...

筆者以為，陸軍專科學校機警應變值得稱讚，因為招生名額代表著已準備好的教育資源，一旦缺額過多將形成浪費。只是少子化已成趨勢，明年招生將更為嚴峻，深盼所有軍校都應積極為明年做好準備。

筆者建議，一是從國中畢業生著手，所有的大學、軍校幾乎都會到高中職宣導，因此能開拓的學生數不多，如果能夠至國中端宣導，並增加中正預校員額，中正預校畢業後再分發至各軍校，如此也能減少招生缺額。

二是對大學一、二年級加強宣導，許多大一、大二學生會參加二階段軍事訓練，訓練期間加強宣導，鼓勵他們「投筆從戎」，也是一條開拓生源的管道。

招生方法百百種，軍校更應應年年創新，才不會在少子化的浪潮中被淹沒，危及國家安全。（作者為前大學教官，曾任政戰輔導長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法