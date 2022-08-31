社論》台灣有突破有破口

習近平利用烏俄戰爭的時機、裴洛西訪台的藉口，企圖以圍台軍演改變現狀、建立新常態。但一個月來，客觀情勢卻背離他的主觀意志。裴洛西之後，聖文森及格瑞那丁總理龔薩福、美國參議院外委會亞太小組主席馬基、印第安納州長侯康安、參議員布蕾波恩、亞利桑納州長杜希，以及立陶宛交通部次長愛格涅、日華議員懇談會古屋圭司與木原稔眾議員、帛琉副總統席嫵杜、瓜地馬拉外交部長步卡羅等相繼率團訪台。裴洛西成了預言家：也許北京能阻礙台灣出席全球論壇，但他們無法阻止全球領袖或任何人訪台。而烏克蘭國會成立跨黨派友台小組，成員多屬執政黨。圍台軍演之後，兩艘美國導彈巡洋艦也依預告穿越台灣海峽。

多年來，台灣在國際上形單影隻，直到最近終於得道多助。以往在國際沒人理睬，如今台灣成為國際政治關鍵詞。即將過去的八月，見證了台灣外交的破蛹新生。這種意義非凡的變化，長期的背景是台灣人民突破中國外交封鎖的努力。短期的背景則是新冠疫情，台灣洞燭機先、有效管控，成為民主防疫的典範。尤其是，台灣首先向WHO通報人傳人，可惜世衛主事者看中國眼色，遂令各國錯失良機，演變為全球性災難。而台灣站穩防疫前線，行有餘力對國際捐贈口罩及防疫物資。此外，在全球生產、經貿備受衝擊之際，我國的供應鏈幾乎未受疫情波及。凡此，禁得起考驗的台灣，自然而然令國際社會刮目相看。不幸的是，儘管國際聲援台灣參與、加入WHO的聲量大增，中國聯手世衛主事者封殺台灣也變本加厲。不過，這次北京的趁火打劫適得其反，違背普世價值的不良素行更惹人厭。

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轉換時空來看，源自武漢的可疑病毒，中國不僅百般阻撓溯源調查，且利用國際深陷疫情之亂，以迅雷不及掩耳的手段，完成香港二次回歸。二○二○年六月底，火速通過、立即實施香港國安法，接著民主派一網打盡、自由媒體無地容身，中英聯合聲明淪為廢紙。香港下一個是台灣，首度吸引了歐洲對台海現狀的關切。今年二月北京冬奧為平台，月初中俄聯合聲明，「戰略合作沒有止境，沒有禁區，沒有上限」；月底普廷便入侵烏克蘭，迄今半年習近平仍是普廷之友。烏俄戰爭，又引發烏克蘭下一個是台灣之憂。而眼看普廷將能源、糧食武器化，國際對中國武力犯台所造成的供應斷鏈衝擊更不敢輕忽，這也提高了美日歐各國警惕香港二次回歸對台灣安全的風險。

六月中，國際仍處於烏俄戰爭僵局，能源、糧食、經貿運輸、通貨膨脹、極端氣候等問題叢生。中國外交部突稱：台灣海峽不是國際水域，中國對台灣海峽享有主權權利和管轄權。美國務院反駁：台灣海峽是國際水道，這意味著台灣海峽是公海自由區域，包含可航行和飛越的自由，都是受到國際法保障的。看來，北京又想趁烏俄戰爭混水摸魚。果然，七月下旬，金融時報報導，裴洛西計畫八月訪台，被北京視為戰略挺進的藉口。八月初，裴洛西離台後，解放軍進行圍台軍演，以證明台海是中國內海。毫不諱言武力犯台野心，這是習近平強國夢的必然。但這次不成比例的軍事冒進行動，恰好印證了美國CIA局長伯恩斯不久前才提醒的：對習近平和中國領導層來說，問題不是他們會不會用武力奪取台灣，而是在何時，以何種方式動用武力。圍台軍演，當然又刺激了民主世界維護台海現狀的危機感，外交行動是軍事的前奏。

不過，正當民主夥伴力挺台灣，外交頻現突破之際，台灣也暴露出可憂的破口。共機擾台越演越烈，雙城論壇有始有終，柯文哲像個局外人：共機擾台為什麼不打下來？這是總統職責、還是我的職責？一副好像台北市不屬於台灣共同體。裴洛西在台期間，統促黨、新黨等舉牌抗議，「美國不要干涉中國內政」，活像個北京的人形看板。而圍台軍演煙硝未散，國民黨副主席率團「應召」，以台商台生為幌子，充當北京統戰、大外宣工具。朱立倫，馬英九，皆稱配合統戰是正確的，反批政府派不出人與對岸溝通。國民黨到中國附和九二共識、反台獨，自稱表達了「台灣民眾」（不是該黨）對軍演的不滿（中國媒體也沒報導），中國仍宣佈繼續軍演，簡直淪為中國武嚇台灣的啦啦隊。台灣，有人尋求外交突破，有人猛鑽破口。後者，裡應外合的複合性危機，乃民主夥伴也幫不上台灣的自我挑戰，台灣人民必須自求多福。

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