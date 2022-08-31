自由廣場》矯枉過正的「誠信」

◎ 莊宇森

觀諸張善政之前曾針對林智堅論文涉嫌抄襲案指出「誠信破產時，就該退選」等語，昨天卻爆出張善政自己任職宏碁副總期間，向農委會申請「農業電子化發展策略分析與規劃」的研究計畫案，在二○○七年到二○○九年間領取五千多萬元經費，並涉嫌製作一篇「佛跳牆式的大雜燴報告」。全案重點在於，研究計畫案是否為學術論文？是否應以學術論文的標準來要求？如果不以學術論文的標準來要求，是否即得不註明所引用資料的出處？況且，對一個具有博士學位的大學教授而言，是否應比常人更嚴格標準來要求？

根據《越絕書》記載，春秋時，伍氏一家本在楚國當官，但因伍子胥的父親和哥哥得罪楚平王而被殺，只有伍子胥一人逃到吳國，受到吳王闔閭賞識而重用，幫助吳國走向富強。後來楚國攻伐蔡國，伍子胥便藉著救援蔡國名義，發動吳兵攻打楚國，攻下楚國的都城郢。然而此時楚平王已死去多年，伍子胥竟命令兵士們挖開楚平王的墳墓，鞭笞屍骨。後人乃稱「子之復仇，臣之討賊，至誠感天，矯枉過直」，也就是伍子胥的做法超出常理，不合乎中庸之道。此即「矯枉過正」的由來！

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回顧張善政回應林智堅論文抄襲疑雲時，張善政曾秀出自己四十一年前在美國康乃爾大學的博士論文，並自詡：「讓大家感覺一下我的這個博士論文，是如假包換」、「桃園市民已經不能再接受另一個沒有誠信的參選人」、「重點是誠信，誠信沒有了，民調差多少都沒有用」等語。但如今，這番話聽起來格外諷刺，猶如迴力鏢重重地打到自己，恰恰印證「矯枉過正」一語。縱認「佛跳牆式的大雜燴報告」不構成抄襲，但以「佛跳牆式的大雜燴報告」就可向農委會領得五千多萬元，難道就稱得上是誠信？那誠信也太過廉價了吧！

（作者是中華民國能源技術服務商業同業公會法律顧問）

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