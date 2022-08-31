自由廣場》（鏗鏘集）民主，假成真；反共，真變假

◎ 李敏勇

戰後台灣真正的「中國」時代，其實只在一九四五年蔣介石軍隊接收、進佔到一九四九年中華民國被中國共產黨革命推翻的大約四年。其後，只在台灣的這個中華民國和彼岸的中華人民共和國各自稱代表「中國」，蔣介石以「漢賊不兩立」，在冷戰時期，藉民主、以反共國策，行戒嚴體制，實為獨裁專制。台灣在中華民國建立時是日本的殖民地，清帝國割讓。

自一九四九年至一九八七年，台灣戒嚴卅八年，戒嚴成為統治常態，創下世界紀錄。中國國民黨不獨裁不會治理國家；但沒有「民主」的口號無法在民主陣營。民主，喊得響亮，朗朗上口，年復一年在「國慶」閱兵，展現軍容，「中華民國萬歲」、「自由、民主萬歲」⋯之後，還「蔣總統萬歲」。但老蔣加小蔣，蔣體制也不過到一九八八年。

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民主喊假的，但人民追求民主、爭取自由，是真的。一九六四年，彭明敏師生的「台灣人民自救運動宣言事件」，呼籲制新憲，建新國，拆穿「反攻大陸」的不可能神話，本是「中華民國」在地重生的契機，等到一九七一年被逐出「聯合國」，中華人民共和國確定取「中華民國」代之，代表「中國」，時已不予中華民國。二戰後世界史勉強維持的國、共中國，在台灣的「中國」被邊緣化。

在台灣，中華民國的民主化，應是弄假成真。蔣體制的中國國民黨，民主的口號本來是為對應中國共產黨的專政而說的，但人民以「民主」是當然的權利，不斷經由改革運動，加上國際條件，才得以迫使蔣經國接受民主化，加上李登輝在體制的作用力，使台灣成為真正的民主國家。但是，中華民國憲法原來的「中國」意理，卻使得民主不全，中國殖民性症候使得一些黨政軍公教遺緒仍然杯葛必然走向台灣化的民主之路徒生枝節。

反共，是中國國民黨據台統治，行戒嚴專制的口號。中國國民黨蔣體制反共，因為中國共產黨革命推翻了它的政權，取代統治中國。打輸跑贏的蔣氏父子以民族、國家大義包裝政治權力心。反共，於公於私，都成為必欲實踐的大業，無奈形勢所逼，無法實現。

蔣氏父子離開世間，中國國民黨面對台灣民主化，已不盡享有特權，而中華人民共和國不只已然成為「中國」的正統，漢賊易位，加上走資化經濟有成，特殊階級穿金戴銀，拋棄蔣體制的「反共」成為某種順勢而為的投機，或說戴罪立功現象。反共，真變假！一些昔日黨政軍特俯首聽命聽訓中國共產黨高層，昔為中國國民黨主席者被報導說已在台灣收買軍政高層會配合迎共降中，事出有因。難怪！

（作者是詩人）

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