自由廣場》健保資料庫案餘波盪漾

◎ 廖緯民

攸關台灣醫療人權與資訊自主權的健保資料庫案，憲法法庭自四月廿七日進行言詞辯論時即喧騰一時；而隨著本月十二日憲法法庭一一一年十三號解釋的宣判，資訊隱私權獲得明確依據，然而其引發後續的實務效應，更值得關切。

此案判決除了以違憲的高度，對當事人在個資法上的基本權利做了堅定的確認，並對健保資料庫欠缺法律依據，明白指摘外，也對個資法第六條對所謂的去識別化技術與管理的相關要件規定，予以「有違憲之虞」的較輕度評判。判決稱其規範文字尚屬明白；憲法法院認為依據法律上的比例原則相關法理予以操作，可以克服此一法律文字上的簡略。

請繼續往下閱讀...

惟此點相當有疑義，個資法第六條第一項但書第四款所謂的「資料經過提供者處理後或蒐集者依其揭露方式無從識別」，文義易懂，但是在操作實務上卻涉及極為複雜的理論與實務上的諸多問題。比如本案在最高行政法院的相關判決，即難令學者專家信服，以致提起此一憲法訴訟。而在專業文獻中的討論，甚至直指個資法本身對此技術的規範，顯然混亂、甚至矛盾。

就此，憲法法院的論證，事實上已經到達是否需要設置獨立的監督機制、來輔助釐清此一問題的關鍵決定。可惜認為不需要獨立監督機制的大法官佔多數，以致否定先進國家普遍已建置的監督機制的必要性。這將令十年來倡議專責機構的學者專家極為失望。此一多數決結論，影響重大，其一就是全國的政府機關與民間企業，未來都將缺乏專業的國家建制，來提供具有公權力的釐清、輔導、形成，以減短學習曲線、並降低實務成本。相反的，所謂依據比例原則來判斷，其操作方式可能導致案件必須進入法院訴訟程序；如此，將是全國的政府機關與民間企業不可承受的壓力與成本。比如臺灣士林地方法院一○七年度簡上字第二二五號民事判決，由於欠缺專責機構的指導與督促，企業平常個資保護業務難以積極、完善；一伺進入訴訟，則在法庭嚴格證據程序下，難免捉襟見肘。如果導致當事人其他損害，則其賠償金額相當可觀。

在此呼籲政府：立即對此進行研討。民間倡議十數年的專責機構，仍應盡速規畫，否則在本案的憲法高度與基礎性法律效力之下，未來個資法的訴訟可能激增。技術風險與法律風險雙重壓力下，機關與企業的應訴負擔亦將極為沉重；而全國法院可能也將難以處理此一高度技術性的爭議。數位發展部的宏偉擘劃也可能因個資訴訟而大打折扣；不可不慎。

（作者為中興大學法律系副教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法