自由廣場》仇警言論 加重其刑

◎ 吳一忠

台南殺警案令人悲慟，網紅「師大數學哥」為了蹭流量，口出惡言「兩個條子死有餘辜」、「被砍死是自己活該」，在罹難者家屬的傷口上灑鹽的言論，引起全民憤怒，南市警局將依「公然侮辱罪」嚴辦，個人深表贊同。

警察業務繁重，每天必須按表操課，固定巡邏、臨檢、受理報案，還要處理突發事件，加上特殊勤務，經常超時工作，導致體力負荷過度，承受多重的壓力，往往身心俱疲。若是備受尊重，還能支撐下去，一旦被貶低看輕，只好選擇「不如歸去」。

請繼續往下閱讀...

為了支持基層警察，多年前有人曾發起「還給警察尊嚴」活動，沒想到現在居然有網紅說「台灣九成警察都是垃圾廢物」，「那兩個被砍死的警察，平常不積陰德，現在被砍死就是自己活該！」等「仇警」的言論，真是不可思議。讓人不禁懷疑，難道是被開紅單心生不滿嗎？

粗鄙語詞不好聽，佛家稱之「惡口」，即口出粗惡語毀訾他人，何況是對殉職員警的汙衊侮辱。語言之鋒利勝過尖刃，惡語等於另類暴力，柔軟如舌傷人最重，俗話說「冷語一句六月寒」，就是這個意思。

網路文字好比說話，一旦公諸社會大眾，就該擔負起責任，網紅出言不遜，反遭社會厭惡和警方移送法辦，惡口是衝突的導火線，「仰天而唾，唾不及天，還從己墮；逆風揚塵，塵不至彼，還坌己身」，可見惡口的嚴重性。

警察治安的守護者，維持社會治安，讓民眾擁有一個免於恐懼的空間，本該受到認同和支持。警察身為人民保母，但絕非弱者，為了捍衛警察的尊嚴與生命安全，遇到「言語暴力」應訴諸法律，絕不可私了息事寧人，對「嘴秋」者應加重其刑，不可輕易縱放，才能發揮嚇阻效用。

（作者是南華大學宗教研究所碩士、榮民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法