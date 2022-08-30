自由廣場》在台灣落地生根 就是台灣人

◎ 林逸民

新加坡總理李顯龍在國慶日演講提醒新加坡人華裔族群要「落地生根」，不是「落葉歸根」，對照台灣部分人士還有大中國情結，李顯龍對新加坡部分華裔人士認同錯亂的憂心忡忡，讓我們感同身受。其實，不用到李顯龍，早在其父─新加坡的開國者李光耀，在建國之初，就曾說明「我不是中國人，就如甘迺迪總統不是個愛爾蘭人。」

甘迺迪家族是在一八四九年才來到美國，距離約翰甘迺迪當上美國總統，僅僅短短一百一十二年，但沒有任何一個甘迺迪家族成員會自認不是美國人、認同愛爾蘭，正如同李光耀於新加坡建國時開宗明義訓示：「我們有中國人的血統，我們不否認這點；但重要的是，我們以新加坡的立場思考，關心新加坡的權益，而不是以中國人的立場，為中國人的權益著想。」

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李光耀從建國開始，就在新加坡「落地生根」，其精神傳承到李顯龍，處處以新加坡為主，打造一個國富民強的國家，不僅從地理上自馬來西亞獨立，在心理上也自荒謬的大中國思想獨立，這是新加坡能成功立國，甚至經濟發展水準高，成為世人艷羨之處的主要原因。

事實上，全人類本來就都是落地生根，若一定要追溯先祖，目前科學上最確定的一件事是，所有人類，不管是中國人、台灣人、新加坡人，都源於東非大裂谷，現在屬於肯亞，也就是全人類都成了肯亞人，豈不荒謬。美國獨立之前兩年，湯瑪斯派恩才剛從英格蘭遷居到紐約，但是在美國獨立戰爭中，他就已經落地生根，提倡獨立是《常識》，其主張膾炙人口，而名列美國開國先賢的前列。

新加坡是移民社會，當英國初於新加坡建立統治時，只有相當少的人口，如今的新加坡人不論舊到新來，不論是源於泉漳潮廣，還是來自馬來西亞、印度，都是移民，也都落地生根，若是每個人都沒有《常識》，老是有「落葉歸根」的妄想，新加坡一定四分五裂，這也是李顯龍之所以諄諄提醒的原因。

台灣也相同，即使原住民，最初也是漂洋過海抵達，之後各個族群，不論先來後到，都在此落地生根，不管是戰後抵達的新移民，或是通婚歸化的新住民，只要來到台灣，都是台灣人，同舟一命，禍福與共，也都應該彼此扶持，團結抵抗最大威脅。若真的想「落葉歸根」，就到肯亞去吧！

（作者是福和會理事長、醫學博士）

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