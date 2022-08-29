自由廣場》美國不再戰略模糊？ 就看台灣政策法

◎ 雷顯威

自由時報獨家報導兩度延期審議的「台灣政策法」，預定九月十四日排定在美國參議院外交委員會進行審查，該法案因直接衝擊美國行政部門現有「戰略模糊」政策，能否順利完成立法程序，或是內容會大幅限縮原案挺台力度後通過，可視為觀察美國政府對兩岸互動的重要指標。

美國一向在海峽兩岸維持「戰略模糊」，既不支持台灣獨立，也不接受中國宣稱台灣是中國一部分的「一中原則」，從而確保台海情勢的穩定。然而美國在台海的主導地位，隨著中國崛起暨現任中共領導人習近平強勢尋求三連任而遭到挑戰。

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中共此次藉著美國眾議院議長裴洛西訪台的機會，刻意打破美國在台海兩岸採取戰略模糊、維持現狀的政策。中國軍機、軍艦「常態性」的越過美國劃設的台海中線；在台海、黃海、東海、南海輪流軍演，秀肌肉恫嚇美國在西太平洋、南海的盟友，對反制美國印太戰略佈局，發出的示警不言可喻。

面對中共開始常態性的改變美國在台海原有維持現狀的挑釁，美國將何以因應，是否也改變戰略模糊政策，轉為「戰略清晰」，應對中共的新挑戰，下月排審的「台灣政策法」，無疑是個重要的觀察指標。

國會擬議的「台灣政策法」原議案內容，從提升台灣國家地位象徵或實質幫助，都具建設性。例如，將我駐美代表處更名以「台灣」為代表，以及賦予台灣成為「主要非北約盟友」地位，都使我國家主權地位更明確與提升，也擺脫中華民國、中華人民共和國爭奪代表「一中」宗主權的爭議。另外四年內提供我國四十五億美元的援助資金，則是實質的幫助。

不可諱言的是，上述美國國會提案的內容，明顯衝擊現有行政部門對兩岸採取的戰略模糊政策，因此對行政部門而言，如何避免立法部門衝過頭，讓美中因戰略模糊而建立預防雙方衝突的「防護欄」失效，行政部門對該法案的態度，將是台灣政策法能否成案的變數。明乎此，國人對台灣政策法的期待與努力，才能有符合政治現實的認知。

（作者為資深媒體人）

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