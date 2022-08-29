自由廣場》謝謝你們 讓山本悌二郎銅像返台

◎ 胡文琦

媒體報導，原本我文化部和高雄市向日本新潟縣佐渡市，擬商借台灣前輩雕塑家黃土水散落於當地的銅像作品「山本悌二郎銅像」返台複製，據悉，佐渡市長渡邊龍五在得知該銅像原本是於日治時代設立在台糖高雄糖場的相關背景後，在取得佐渡市民的同意後，業已決定將銅像原作歸還給高雄，亦即「連借都不用借了」。據悉，遠在兩千多公里遠的銅像已在日昨安全運抵台灣，也預定回送翻製品給佐渡市保存。

據悉，山本悌二郎的石膏胸像是台灣前輩雕塑家黃土水的作品，約在一九二七年前後由各界集資製作（目前已下落不明），一九二九年被翻製成銅像並放置於橋頭糖廠社宅事務所玄關。而日本從台灣撤退後，銅像一度被放在台糖倉庫保存，一九五九年山本銅像連同日治時代製糖機器被運送回日本，最後落腳山本的故鄉佐渡市。

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坦白說，筆者對於日本殖民台灣時期的功過與是非，仍認為有必要進行更深層的省思探討，唯一碼歸一碼的來說，對於台灣前輩雕塑家黃土水的作品此番終能「落葉歸根」，仍然必須給予日本高度肯定。準此，對於此番積極穿針引線的駐日代表謝長廷、台灣舞蹈家若林素子的居間協調，乃至是高雄市長陳其邁「親筆信函」的積極方式，都必須給予肯定與掌聲。

一方面，我們除感謝日方以民主公開的府、會投票方式做出「不用借了，直接送還」的原物歸還善意，另一方面，也誠如渡邊市長所言，此番對台灣重要的文化資產能夠順利返國，正包含著對台日未來友好發展與深入交流的期許，能夠共同守護這一份珍貴的歷史記憶。其後，若能在前事不忘乃後事之師的善意反省下，能讓未來的台日關係更加緊密才是。

（作者為文史工作者，前中國國民黨發言人）

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