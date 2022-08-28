自由廣場》台灣三大街頭美食英譯

◎ 曾泰元

八月二十四日，美國有線電視新聞網(CNN)的旅遊頻道發佈了亞洲（不包括中亞、西亞）五十大街頭美食(50 of the best street foods in Asia)榜單，台灣占了三個，按英文字母順序排列分別是珍珠奶茶、鹽酥雞、臭豆腐。雖是美國觀點，不過值得我們留意。

珍珠奶茶是台灣的發明，世界多地都有它的蹤跡。珍珠奶茶的英文有好幾個，CNN用的是bubble tea(字面「泡沫茶」，原指泡沫紅茶)，雖然泡沫紅茶和珍珠茶奶不同，不過名稱是英文，解釋權已經不在我們手上。

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bubble tea又稱boba tea（字面「波霸茶」，譯自波霸奶茶），或簡稱boba，還有pearl tea（字面「珍珠茶」，為pearl milk tea「珍珠奶茶」之略），這四個珍奶的英文均收錄於英語世界出版的權威英文詞典。直譯的pearl milk tea雖然也有不少英語人士使用，不過迄今尚未入典。

CNN記者把鹽酥雞翻成salt & pepper fried chicken（字面「椒鹽炸雞」），行文裡又稱之為popcorn chicken（字面「雞米花」），各有特色。不過鹽酥雞雖名為「雞」，但還有許多其他品種的炸物，英文的chicken比較狹隘，恐怕容易引起外籍人士的誤解。如果把它翻成Taiwanese fries（字面「台灣炸物」），模仿French fries（薯條，字面「法國炸物」），名稱既有台灣特色，又能展現包容性（fries是fry「油炸食品」的複數，指各式炸物），是不是更好？

臭豆腐的英文常直譯為stinky tofu，CNN記者沿用了這個說法，不過也把它音譯為chou dou fu作為備註，我們在英譯台灣特色事物時，這樣的策略可以參考。

（作者為東吳大學英文系前系主任）

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