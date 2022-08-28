自由廣場》制服員警總伴隨著死神出勤

◎ 楊國隆

八月二十二日發生的殺警案，輿論和警政署的後續策進作為，還是導向「用槍的修法」、「訓練的精進」和「採購裝備」。然而，警械條例就算修到「看到黑影就可開槍」，裝備穿到「滿城盡在黃金甲」，之後還是會有下一個員警殉職。因為最大問題在單警服勤、奇特的輪番制度和警力嚴重的勞逸不均。

最被看不起的制服警察（派出所員警），如果論職業風險，絕對榜上有名，因為不知道所面臨的風險是零或一百，有時連摸到工具的機會都還沒有，死神的鐮刀就直接出草了。記得剛從警的時候，我印象最深的是新竹有個學長，接到勤指中心報案有戶人家爭吵，他隻身前往處理，到現場敲門「叩叩叩」，這三聲，卻是死神應門，裡面的嫌犯抱著瓦斯桶直接引爆，當場殉職。然後一幕是小時候電影（過河小卒）看的，攔查臨檢，歹徒搖下車窗，槍就直接開下去。當然還有很多措手不及的，一幕一幕時常在腦海中掠過。

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制服員警不像刑警或維安攻堅，已有充分計畫布署和目標才出任務，而是接到電話就得馬上前往，都還沒有心理準備就得去擦一坨屎，你要永遠試想每一次的處理案件，都有可能會有黑天鵝降臨。

單警服勤的問題在派出所又是常態，很多派出所人力吃緊到不行，因為要大輪番，要選舉查賄、要宣導不要去柬埔寨打工，哩哩扣扣的，所長說：查個贓車一個人不是剛好，叫支援，那個路口交整的過去就好了，一個堂堂的直轄市市區派出所都沒人了，那其他的小所勒。然後現在論戰為什麼交整支援的曹未配槍，再來搞一個以後交整要配槍，只是多一個項目來給督勤巡官做業績用，怎麼不檢討全面去除交整勤務？你認真的看台中市各大路口，哪一個交整的員警不是站在路邊算車輛的功能。

四年前，鐵路警察單警盤查遇害，警政署就下令要雙警服勤，但等到風波過了，單警服勤還是會繼續，不是警力不足的問題，是嚴重勞逸不均的問題，一直沒獲得改善，也不會想要改善，「感同身深受，是要能身歷其境制度才能真正有溫度」，制度是給有權設計制度的人玩的，如果沒去除官警藩籬，就是警大畢業一律先分發外勤（只能是派出所）一年、二年都好，說改革通常只是口號和另一場飢餓遊戲的設計。

（作者為前彰化縣警察局法制科巡官，台中市民）

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