自由廣場》青年時評 〉「自由之鏈」33年有感

◎ 許孟瑋

一九三九年八月二十三日，《德蘇互不侵犯條約》的簽訂，導致波羅的海三國先後遭德蘇吞併。蘇共除了進行非法監控、逮捕和處決，更於一九四一年發動「六月遣送」，一週內逾九萬五千人被流放至西伯利亞勞改及「再教育」，對象包括公務員、軍人、警察、教師、富商、老人和婦孺，這些「階級敵人」大都客死異鄉，死無葬身之地。此外，蘇聯也透過輸入俄人、講俄語、思想教育等手段蘇維埃化人民，並表示「三國當初都是自願加入蘇聯的」。

一九八九年八月二十三日，為了表達對主權的訴求，愛沙尼亞人民陣線等團體在條約簽訂五十週年這天，發起和平示威。下午七點整，超過二百萬人同時牽起彼此的手，串起了一條總長六百九十公里、跨越國境的「自由之鏈」。人龍中，有拄著拐杖的長者，有仍在襁褓中的嬰兒；有曾經參與反抗，現在坐在輪椅上的森林兄弟；有目睹親人被抓走，長年不敢談論政治的家屬。他們透過手中的蠟燭弔念親人、隨著飄揚的國旗高哼歌曲。在那個沒有手機、網路與社群媒體的時代，人們無懼於獨裁者，勇敢的站出來，最後也先後奪回自己的國家。

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獨立後，波羅的海持續進行轉型與除垢工程，但來自俄國的威脅從未歇止。拉脫維亞有四分之一為俄裔人口，而語言、族群等因素也導致拉國在面對資訊攻擊時更加脆弱，根據瑞典V-Dem資料庫，拉脫維亞是全世界「遭受外國不實訊息攻擊」第二嚴重的國家，而第一名不是別人，就是台灣 。

波羅的海八二三「自由之鏈」已三十三年、二二八「愛和平、反飛彈」牽手護台灣也已十八年，這段時間，波羅的海三國和台灣，都證明自己是遵守國際秩序、愛好民主人權、致力維持和平的主權國家。相反的，從中國隱匿疫情致使病毒擴散、俄羅斯侵略烏克蘭導致全球陷入能源與糧食危機，到中國持續以「留島不留人」武赫台灣、破壞亞太現狀，中俄一再證明自己是不負責任的麻煩製造者，是侵害人權、癱瘓世界的毒瘤。

愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、台灣，我們都曾被獨裁者統治而留下刻骨的傷疤，也都曾用雙手守護民主與自由，我們是身處最前線的大衛，也必能和故事結局一樣，有尊嚴的戰勝「歹厝邊」歌利亞巨人。

（作者畢業於LSE倫敦政經公共政策與行政學研究所，台北市民）

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